Ornella Vanoni eterna, il ricordo della nipote Camilla Ardenzi a Sanremo 2026

IPA Ornella Vanoni a Sanremo nel 2021

Ornella Vanoni vive sul palco dell’Ariston: proprio così. Nella seconda serata di Sanremo 2026 è arrivato l’omaggio che tutti si aspettavano: l’artista, scomparsa il 21 novembre 2025, è stata ricordata dalla nipote Camilla Ardenzi. Tra i brani per omaggiare la nonna, la scelta non poteva che ricadere su Eternità: era il 1970 quando Ornella Vanoni insieme a I Camaleonti si presentarono alla ventesima edizione del Festival di Sanremo, dove si classificarono quarti. A distanza di 56 anni, su quel palco è arrivata Camilla, riprendendo quel filo rosso che non si spezzerà mai. Purtroppo, il momento – emozionante, indubbiamente – è stato rovinato in parte dall’orario in cui è andato in onda, ben oltre la mezzanotte.

Ornella Vanoni, il ricordo della nipote Camilla Ardenzi a Sanremo 2026

Carlo Conti ha mantenuto fede alla sua promessa, quella di omaggiare e di ricordare i grandi artisti che ci hanno lasciato nel corso degli ultimi mesi. L’edizione del 2026 di Sanremo è dedicata interamente a Pippo Baudo, e nella prima serata c’è stato modo di onorare la memoria e il lavoro di Peppe Vessicchio, con un filmato in cui i conduttori della kermesse hanno proferito l’indimenticabile frase “Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio”. Ma nella seconda serata si è chiuso ancora un altro cerchio, un addio che è stato difficile da accettare: Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni, ha cantato Eternità 56 anni dopo dalla partecipazione della nonna alla kermesse.

“Non ci lascerà mai ma sta volando in alto”, ha detto Laura Pausini. “Emozionante l’omaggio che hai fatto”. A lei si è aggiunto anche Conti, che ha presentato Camilla e il suo tributo: “Al Festival di Sanremo del ’70 Ornella Vanoni cantò con I Camaleonti Eternità, un brano scritto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, e che oggi assume un significato ancora più profondo dopo la sua scomparsa. Stasera la canta per noi la nipote di Ornella Vanoni, Camilla Ardenzi”.

L’applauso dell’Ariston è stato caloroso per Camilla, che è stata vista da Carlo Conti proprio nello speciale di Fabio Fazio. “Ma stasera credo che l’emozione sia ancora superiore”. Camilla ci ha lasciato con uno degli insegnamenti della Vanoni: “Non pensarci troppo”. L’omaggio a una icona come Ornella Vanoni rientrava tra i momenti più attesi e sentiti di questa serata. Da scaletta è andato in onda pochi minuti prima (Conti sa sempre come recuperare tempo sull’orario), ma non è bastato: Ornella meritava molto di più, per quello che ha rappresentato per la musica e per il Festival stesso. Sarebbe bastato prevederlo all’inizio della seconda serata, dopo il momento delle Nuove Proposte, per scongiurare qualsiasi lamentela.

Il tributo anche da Fabio Fazio

Non è la prima volta, come anticipato: Camilla Ardenzi ha già omaggiato la nonna in televisione, a Che Tempo Che Fa, durante lo speciale che è andato in onda il 18 gennaio, voluto fortemente da Fabio Fazio. Ancora oggi, nello studio, aleggia la presenza di Ornella, che a Che Tempo Che Fa è sempre stata di casa, così come lo è stata all’Ariston. In quell’occasione, Camilla aveva ricordato la nonna cantando con Diodato il brano Senza fine, la canzone scritta da Gino Paoli nel 1985.