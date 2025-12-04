Camilla omaggia nonna Ornella Vanoni: canta Senza fine e commuove

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA-Getty Images Camilla Ardenzi e sua nonna Ornella Vanoni

Lo aveva già fatto il giorno del funerale, intonando la celebre canzone in chiesa, mentre dava l’ultio saluto all’adorata nonna. Oggi Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, ha postato sul suo account Instagram un video in cui la si vede cantare l’intero brano, accompagnata alla chitarra dall’amico Giozzu, nella cornice di un bellissimo prato. E una semplice didascalia: “Una parte di te dentro e con me senza fine, Grazie 💛“.

Camilla ha voluto rendere omaggio in questo modo alla nonna tanto amata, che era a sua volta così orgogliosa di questa nipote determinata, caparbia, libera e indipendente. Di lei Ornella aveva detto: “Camilla è come Corto Maltese, a 18 anni mi ha detto: ‘Nonna, se mi paghi il biglietto per la Nuova Zelanda io partirei. Poi è tornata dopo 4 anni, con tutti i rasta e con il diploma di insegnante di yoga. Poi è stata un po’ a Milano, ora è a Berlino. Ha preso il diploma di cuoca, è sempre in giro. Ha visto il mondo. Mi piacerebbe fare un viaggio con lei”.

E Camilla a sua volta era legatissima alla nonna, che con i nipoti era stata forse più presente che con il figlio Cristiano, e aveva colorato le loro vite. “Cara nonna, eri una musa, porterò una parte di te dentro di me per sempre”. Senza fine, appunto, come la famosa e bellissima canzone che Gino Paoli scrisse per Ornella, al tempo suo grande amore.

Senza fine,

tu sei un attimo senza fine

non hai ieri, non hai domani

tutto è ormai

nelle tue mani, mani grandi

mani senza fine.

Non m’importa della luna

non m’importa delle stelle

tu per me sei luna e stelle

tu per me sei sole e cielo

tu per me sei tutto quanto

tutto quanto voglio avere.