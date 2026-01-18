Che tempo che fa, anticipazioni del 18 gennaio: l’omaggio a Ornella Vanoni e la sorpresa speciale di Fazio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

La televisione italiana si prepara a vivere una serata carica di emozioni, ricordi e grande musica: domenica 18 gennaio torna infatti l’appuntamento con Fabio Fazio e Che tempo che fa, ma questa volta in una veste davvero speciale, ovvero un omaggio alla grande Ornella Vanoni dal titolo Ornella senza fine.

Lo straordinario evento dedicato alla grande cantante scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni, nonché una delle voci più amate e iconiche della musica italiana, promette di non essere un semplice omaggio, ma una vera dichiarazione d’amore collettiva ad un’artista che ha attraversato decenni senza mai perdere fascino, eleganza e quella punta di ironia che l’ha resa unica anche fuori dal palco.

Pronti ad arrivare in studio da Fazio per omaggiare la diva scomparsa molti nomi celebri del panorama musicale italiano che interpreteranno i suoi più grandi successi tra ricordi, emozioni e sorrisi.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 18 gennaio

Domenica 18 gennaio torna su Nove una delle coppie televisive più inossidabili degli ultimi anni, quella composta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con una speciale puntata di Che tempo che fa interamente dedicata ad Ornella Vanoni.

Lo speciale dedicato alla cantante recentemente scomparsa nasce naturalmente dal rapporto profondo che negli anni si era creato tra Ornella e il programma di Fazio, dove la Vanoni era stata ospite tantissime volte. Proprio lì la cantante aveva mostrato al pubblico una versione di sé sorprendentemente autentica: spontanea, divertente, a volte malinconica, spesso irresistibile. Ogni sua apparizione diventava virale, ogni battuta veniva rilanciata sui social, ogni racconto personale trasformava la grande diva in una donna vicina, vera, amata da tutte le generazioni.

Ornella senza fine promette di raccontare proprio questo: non solo la carriera straordinaria, ma anche la donna dietro la voce. Una serata pensata come una festa, mai malinconica, dove la musica si intreccia ai ricordi, agli aneddoti e alle risate.

Che tempo che fa, gli ospiti dello speciale dedicato a Ornella Vanoni

Pronti ad arrivare in studio a Che tempo che fa per omaggiare Ornella Vanoni alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, artisti che con lei hanno condiviso palchi, amicizie e momenti di vita: da Gianni Morandi a Fiorella Mannoia con Toquinho, passando per Elisa, Noemi, Francesco Gabbani, Diodato e Marco Mengoni.

Attesi anche Loredana Bertè, Giuliano Sangiorgi, Malika Ayane, Emma, Annalisa, Arisa e Mahmood, tutti uniti dal desiderio di rendere omaggio alla grande artista: ogni interpretazione infatti sarà un filo che collega passato e presente, dimostrando quanto l’eredità di Ornella sia ancora viva e attualissima, regalando così al pubblico alcuni dei brani più celebri ed intensi della Vanoni.

Non mancherà neppure la leggerezza, quella che lei stessa ha sempre preteso dalla vita, tra racconti divertenti, imitazioni affettuose (come quella promessa da Virginia Raffaele) e momenti più intimi, per una serata davvero unica.

Che tempo che fa, la sorpresa di Fabio Fazio per Ornella Vanoni

Tra le sorprese più toccanti ci sarà anche un omaggio simbolico della città che Ornella ha amato profondamente: Milano. Durante la puntata, alla quale Fabio Fazio ha lavorato a lungo nei mesi invernali affinché tutto fosse perfetto, verrà infatti svelata una sorpresa davvero speciale. Ad annunciarlo in anteprima è stato lo stesso conduttore attraverso i canali social del programma:

“Eccoci qua in una delle pause delle prove di ‘Ornella senza fine…’ ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie, ma grazie proprio con tutto il cuore, per l’impegno e la velocità, al Sindaco di Milano Beppe Sala e all’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che ringrazio di cuore, perché riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano. Lei teneva molto a questa aiuola. Non vi dico dov’è, ma è in posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa e quindi domenica sera scoprirete anche dove sarà questa aiuola che verrà dedicata a Ornella con tanto di iscrizione”.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa potrà essere seguita in diretta su Nove a partire dalle 20.30, oppure in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I fan del programma potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.