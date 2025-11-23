Che tempo che fa, anticipazioni del 23 novembre: l’omaggio a Ornella Vanoni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Torna l’appuntamento domenicale con l’approfondimento, l’attualità e l’intrattenimento di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, affiancato come sempre dalla brillante Luciana Littizzetto e dall’elegante Filippa Lagerbåck. La puntata di domenica 23 novembre, in onda dalle 19.30 sul Nove, non poteva che rendere omaggio a Ornella Vanoni, ospite storica e amica del salotto di Fazio.

Che tempo che fa, l’omaggio a Ornella Vanoni

Quella di domenica 23 novembre sarà di certo una delle puntata più toccanti della stagione. A poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, il programma saluterà per sempre una delle presenze più importanti degli ultimi anni, ospite apprezzatissima dal pubblico per il suo spiccato sarcasmo, per la sua schiettezza e genuinità.

La cantante aveva più volte parlato di Che tempo che fa con grande affetto, ma soprattutto di Fabio Fazio, al quale era legata da una stima profonda e sincera: “È bravo e una persona perbene. La sua trasmissione è l’unica dove non si litiga e trovi sempre ospiti straordinari. A un certo punto mi sono detta che volevo fare televisione, così l’ho chiamato”.

L’ultima apparizione televisiva della cantante risale allo scorso 2 novembre, proprio nello studio di Che tempo che fa: anche in quell’occasione aveva giocato con la sua celebre ironia, commentando con leggerezza età, fragilità e perfino la propria fine. Il conduttore nelle ultime ore ha affidato ai social un saluto commosso dopo aver appreso la notizia della scomparsa della grande artista: “Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo”. Accanto al suo, anche quello di Luciana Littizzetto, che ha scritto: “Tesora mia adorata”, ricordando il legame speciale con la cantante.

Ornella Vanoni aveva scherzato tante volte sulla sua morte nelle sue tante ospitate nello show, sul suo funerale e persino sulla bara: “Ne ho trovate di colorate, che nell’attesa si possono usare come cassapanca. Una cosa comoda dove mettere le cose. Un ottimo regalo per chi ha già tutto”.

Il programma omaggerà la cantante con un ricordo doveroso alla sua figura di artista iconica della musica italiana, e non è escluso che interverranno amici, colleghi e testimoni della sua lunga carriera

Gli ospiti di Che tempo che fa del 23 novembre

La puntata di Che tempo che fa manterrà comunque la sua scaletta ricca di grandi ospiti: il salotto di Fabio Fazio accoglierà Aldo, Giovanni e Giacomo, che presenteranno il film-documentario Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello, un viaggio che ripercorre le radici creative del trio e la forza della loro amicizia. Una celebrazione della loro carriera, certo, ma anche un ritratto intimo del rapporto che li lega da oltre trent’anni e che ha dato vita a un immaginario diventato patrimonio comune.

In studio interverrà anche Roberto Saviano, che sta portando nei teatri il recital “L’amore mio non muore”, tratto dal suo ultimo romanzo, una performance che unisce impegno civile, memoria e narrazione, segnando il ritorno dello scrittore sul palcoscenico con un progetto carico di intensità.

