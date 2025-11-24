Che Tempo Che Fa, le pagelle del 23 novembre: il ricordo di Ornella Vanoni, Fazio e Littizzetto in lacrime (10)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Quella di domenica 23 novembre, non è stata una puntata qualsiasi. Ieri sera, Che Tempo Che Fa ha quasi smesso di essere talk show, per trasformarsi in un lungo e commosso omaggio a una delle sue più amate protagoniste: Ornella Vanoni. Fabio Fazio, assieme ai numerosi ospiti della serata, da Michele Serra a Aldo Giovanni e Giacomo, ha ricordato la cantante recentemente scomparsa, dimostrando un affetto sincero e commosso. Tra risate e grandi emozioni, sul Nove l’atmosfera è stata intima come non mai.

Il ricordo a Ornella Vanoni

“È una puntata totalmente dedicata a Ornella”: così ha esordito Fabio Fazio al secondo 0 dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. “Perché il nostro cuore da due giorni è lì” ha affermato il conduttore con gli occhi velati di lacrime. “Ornella è stata una di noi” ha ricordato. “Abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso. – ha proseguito – Ma è il nostro mestiere, che era anche il suo e cercheremo di farlo nel migliore dei modi”.

Così, a Ornella Vanoni è stato dedicato anche l’intervento di Michele Serra, di solito dedicato all’attualità. Il giornalista è scrittore ha offerto della cantante lombarda un ritratto acuto e ammirato. “Ornella è un simbolo di Milano” ha commentato riferendosi alle migliaia di persone accorse alla camera ardente per un ultimo saluto. “Una donna che ha avuto il coraggio di vivere come voleva, di vivere come un uomo in un’epoca in cui alle donne non era permesso”.

È così che ci piace ricordarla, libera e ribelle, senza preconcetti, ma solo perché non sapeva essere altrimenti. Roberto Saviano di Ornella ha ricordato invece la “potenza empatica” e la capacità di “reinventarsi, perdonarsi, apprendere come star bene al mondo”. È questo, ricorda lo scrittore, uno dei più grandi e importanti insegnamenti lasciatoci dall’artista.

Luca Parmitano, il garbo dell’uomo sulla luna. Voto: 9

Luca Parmitano, astronauta orgoglio nazionale, il primo italiano a fluttuare nello spazio, è arrivato in divisa ufficiale, con indosso il giubbotto della stazione spaziale. In studio, però, le luci picchiano forte: “Pensavo ci fosse più freddo – spiega imbarazzato – posso togliere la giacca?”. Lo chiede “col vostro permesso” dimostrando un’educazione d’altri tempi, proprio come se fosse un uomo in arrivo da un altro pianeta, uno dove esiste ancora il garbo.

Parmitano è orgoglio nazionale non solo per le imprese da lui compiute ma per l’impegno che l’astronauta profonde nell’aiutare il prossimo, i più giovani in particolare. Sponsorizza con orgoglio il programma che consente agli studenti senza possibilità economiche di accedere agli scambi culturali all’estero. E che magia ascoltarlo mentre ricorda il momento in cui, per la prima volta, vide il sole sorgere sopra la Terra lì, dallo spazio. Un piacere per le orecchie: 9 pieno.

Le lacrime di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Voto: 10

Ci vuole del coraggio, per due abituati a far spettacolo, a togliere la maschera e mostrare la persona che vi è nascosta dietro. A tirar fuori le emozioni più intime, quelle più dolorose. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno trovato la forza di farlo. “Siamo nudi quando siamo sul palco. – afferma la comica – Gli artisti hanno la pelle sottile e anche quando siamo qui sopra, nonostante la maschera che indossiamo, esponiamo noi stessi”.

L’affetto di Luciana verso Ornella è evidente: “È una donna che ha mangiato la vita a gran bocconi. Una donna che ha amato a più non posso. Amava abbracciare, così sosteneva le persone”. I ricordi sono tanti, seri e leggeri, dai discorsi più profondi ai semini d’uva sputati impunemente sul pavimento del camerino. E Littizzetto li condivide tutti, senza freni. Libera di remore così come libera fu l’amica che di quei ricordi è protagonista.

Persino il sempre algido Fabio Fazio non riesce a contenere l’emozione, per la sua Ornella questo e altro. “Nulla più di un luogo conserva l’anima e il ricordo delle persone e questo luogo conserva l’anima di Ornella”. Il conduttore si scioglie in uno spassionato susseguirsi di lacrime e risate. Così non lo avevamo mai visto, e probabilmente così non lo vedremo più. Ed è proprio questo a rendere così speciale questo momento: Vanoni era in grado di tirare fuori il lato più dolce delle persone che le volevano bene, persino di quelle impettite come il caro Fazio. Ai protagonisti di Che Tempo Che Fa, al loro coraggio e alla loro sensibilità, stasera non possiamo che dare un 10.

Francesco Gabbani, l’omaggio al piano. Voto: 7

Francesco Gabbani ha omaggiato Ornella Vanoni in un lungo medley al pianoforte dei suoi brani più famosi. Non esiste modo migliore per dire addio a colei la cui voce ha fatto la storia della musica italiana. Con Vanoni, il cantante duettò a Sanremo con il brano Un sorriso dentro al pianto e oggi la ricorda come “un’icona vera, libera e coraggiosa, che non ha mai avuto paura di dire quello che pensava”.

Anche Aldo, Giovanni e Giacomo si inteneriscono. Voto: 24

Sull’onda dell’emotività, in modo totalmente inaspettato, è stato anche l’intervento di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il trio comico, in studio per promuovere il film/documentario che racconta la loro storia, si mostra in un lato del tutto inedito. E li vediamo persino perdere qualche lacrimuccia: succede pensano alla prima volta sul palco, al quartiere in cui trascorsero l’infanzia, al papà che continuava a versare la paghetta anche quando lo stipendio era quello di una star.

Seppur non sia mancata, e meno male, la solita ironia sfacciata, irriverente e sopra le righe. Arrivata quando si scopre che Giacomo fu a capo di un villaggio turistico: “Non serve essere alti, belli e terroni per avere successo”. O quando la rinnovata passione per la botanica di Giovanni gli fa guadagnare un Lucas Sardella, in carne e ossa, in regalo.

Il più noto tra i conduttori green ha regalato al comico amante dell’orto una piantina, come si chiama gli ha chiesto, e quando lui lievemente contrito ha risposto “non lo so”, è arrivato, in sottofondo, il disappunto di Giacomino: “Che figura di m***a”. A loro diamo un bell’8, uno a testa per un totale di 24.