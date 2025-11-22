Poche parole ma sofferte e sincere, quelle di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: la rivelazione della cantante sulle sue condizioni di salute

Da anni Ornella Vanoni parlava della sua morte, eppure questa è giunta in maniera sorprendente. A 91 anni, infatti, la celebre cantante non aveva lasciato trapelare nulla in merito a condizioni tali che potessero “preparare” amici e fan adoranti.

Morta il 21 novembre 2025, ha spinto tantissimi, sui social e non solo, a ricordarla in qualche maniera. Tra i nomi che spiccano maggiormente c’è di certo quello di Fabio Fazio, che con lei ha condiviso anni di televisione e affetto sincero.

Il dolore di Fabio Fazio

Un rapporto costruito nel corso degli anni, quello tra Fabio Fazio e Ornella Vanoni. La cantante aveva più volte parlato di Che tempo che fa con grande affetto, ma soprattutto del suo conduttore: “È bravo e una persona perbene. La sua trasmissione è l’unica dove non si litiga e trovi sempre ospiti straordinari. A un certo punto mi sono detta che volevo fare televisione, così l’ho chiamato”.

Un desiderio rapidamente esaudito, con Fazio che l’ha avuta in studio, con enorme gioia, per quasi due anni. Una presenza amatissima da parte del pubblico, considerando la sua enorme autoironia e schiettezza.

Poche, sofferte e frammentate le parole di Fabio Fazio in questo momento di grande dolore: “Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole. Non ero pronto a tutto questo e non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente”.

Un commento sui social è giunto anche da Luciana Littizzetto. Una sola foto, dolce, e una caption: “Tesora mia adorata”. Sul profilo dello show, invece, si legge: “Grazie per tutto quello che ci hai regalato. Lo terremo sempre nel nostro cuore”.

L’ultima apparizione e quel sogno

Tante le clip divenute virali nel corso delle sue tante partecipazioni a Che tempo che fa. Ora che è il momento dell’addio, però, in molti si stanno concentrando sulla sua ultima presenza in studio. Aveva scherzato ancora una volta sulla sua morte, sul funerale organizzato e sulla sua stessa bara: “Ne ho trovate di colorate, che nell’attesa si possono usare come cassapanca. Una cosa comoda dove mettere le cose. Un ottimo regalo per chi ha già tutto”.

Dopo due settimane d’assenza, il suo ritorno in studio e quella confessione sul suo stato di salute: “Sembra stia in forma ma sono stata male. Ho fatto convalescenza. (…) Ricordate che fumavo le canne, anche se non le rollo bene. Ho smesso perché ho acqua nei polmoni. Un casino”.

Tutto ciò l’ha portata a raccontare dei “viaggi onirici” che fa grazie ai sonniferi che prende per addormentarsi (la marijuana l’aiutava in questo, ndr):

“Ho sognato che ero in una giungla e c’erano degli omini piccoli, dei pigmei. Erano però vestiti un po’ Maori e un po’ Masai, parlando benissimo l’italiano. C’era poi una mia amica e le dicevo di non andare via, perché non trovavo più la borsa rossa. Mi sono così svegliata urlando ‘la borsa!’ e la cameriera ha aperto la porta e mi ha chiesto se volessi la borsa. Un sogno sconvolgente”.

