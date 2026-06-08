Che tempo che fa verso il raddoppio, Fazio in onda anche al mercoledì: l’indiscrezione

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IPA Fabio Fazio

La stagione televisiva è in via di conclusione, ma sono già in campo le prime manovre per la prossima. Al centro dell’attenzione c’è finito Fabio Fazio che, in vista dell’ultimo anno del suo attuale contratto con il canale Nove, sembrerebbe intenzionato a congedarsi – o forse a preparare il terreno per un rinnovo dorato – facendo le cose in grande. Secondo le indiscrezioni raccolte da Affaritaliani, la produzione di punta di Warner Bros. Discovery si starebbe preparando a una vera e propria espansione, raddoppiando l’appuntamento settimanale con il suo pubblico fedele.

Fabio Fazio schierato con Il Tavolo

L’idea sul tavolo dei vertici aziendali prevede una vera e propria scissione strutturale del format per occupare ben due prime serate. La domenica rimarrebbe il regno indiscusso della formula classica di Che tempo che fa. In questa collocazione tradizionale, il conduttore ligure continuerà a guidare i suoi storici faccia a faccia con grandi personalità internazionali e nostrane, alternando approfondimenti di politica, cronaca, sport e costume, senza rinunciare all’irriverente e attesissimo monologo satirico di Luciana Littizzetto.

La vera rivoluzione scatterebbe invece a metà settimana, precisamente il mercoledì sera. In questa nuova finestra televisiva, Fabio Fazio dovrebbe portare alla ribalta, in una versione estesa e autonoma, il celebre e amatissimo segmento del Tavolo. Questa serata verrebbe interamente dedicata al talk show tradizionalmente inserito alla fine della trasmissione, dove l’improvvisazione, l’ironia e la leggerezza la faranno da padrone. Attorno al conduttore si ritroverà la consueta e affiatata carovana di comici, cantanti, attori e intellettuali, pronta a regalare momenti di intrattenimento puro e colto intrattenimento.

La programmazione della Rai

Questo potenziale sdoppiamento non è solo una grande notizia per i fan della trasmissione, ma ridisegna completamente gli equilibri della prima serata. Il mercoledì si prospetta infatti come un terreno di scontro titanico: se sul Nove Fazio schiererà la sua allegra brigata, la risposta di Rai1 non si è fatta attendere, dal momento che la Rete ammiraglia pubblica ha già in serbo una corazzata come Tale e Quale Show guidata da Carlo Conti, prevista con ben nove appuntamenti in diretta.

Per Carlo Conti si tratterebbe di un piccolo sacrificio per rispondere alle esigenze aziendali che per il venerdì sera avrebbe altro in mente. Una serata con Achille Lauro e Sal Da Vinci, ad esempio, oltre ai consueti appuntamenti con Antonella Clerici che – col suo The Voice – ha perfino battuto C’è posta per te. Un autunno tutto da riscrivere, per la Rai, che ora potrebbe ritrovarsi allo scontro con uno dei suoi volti storici. Non dimentichiamo che Fabio Fazio è stato per 39 anni al servizio della Rai e che il suo addio non è stato esattamente indolore.

Adesso però il suo passaggio al Nove è più consolidato che mai e chiamerebbe anche un raddoppio in prima serata. Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione ma tutto fa presupporre che Warner Bros. Discovery sia intenzionata a scommettere tutto sulla sua punta di diamante. E chissà se per Conti non si apra un nuovo spiraglio per rinvigorire Tale e Quale Show, programma ormai storico e negli ultimi anni in evidente stato di stanchezza.