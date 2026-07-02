Il Nove perde Amadeus, ma raddoppia con Fabio Fazio: il nuovo appuntamento con Che Tempo Che fa

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IPA Fabio Fazio

Il Nove perde Amadeus e punta tutto su Fabio Fazio, con la scelta di raddoppiare l’appuntamento con Che tempo che fa. La trasmissione, diventata ormai un cult, andrà infatti in onda con una puntata speciale in prima serata il mercoledì.

Fabio Fazio raddoppia: arriva Il Tavolo di Che tempo che fa

Ad annunciarlo è stato Warner Bros Discovery che ha confermato la volontà di puntare sul successo della trasmissione, ma soprattutto su uno spazio, quello del Tavolo, dedicato a chiacchierate e comicità spesso involontaria, ma di grande effetto.

Dunque in autunno, ogni mercoledì, andrà in onda Il Tavolo di Che tempo che fa che unirà intrattenimento e leggerezza in un mix unico. Entusiasta Fabio Fazio, che ha commentato il traguardo raggiunto.

“Eh si… dalla prossima stagione doppio appuntamento! – ha spiegato – è un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo Pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità”.

“Siamo particolarmente orgogliosi che dalla prossima stagione televisiva avremo sul Nove due prime serate condotte da Fabio Fazio – ha aggiunto Alessandro Araimo, l’Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Sud Europa -, un talento con il quale abbiamo avviato un percorso editoriale ambizioso e con il quale condividiamo visione strategica, valori e significato di intrattenimento televisivo”.

“Il debutto in prima serata de Il Tavolo di Che tempo che fa – un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula unica capace di unire attualità, ironia e spontaneità – rappresenta il naturale riconoscimento del valore editoriale del programma e nasce dalla convinzione che i format di qualità meritino spazi sempre più rilevanti all’interno della nostra offerta”.

L’addio di Amadeus

Resta intanto un’incognita il futuro di Amadeus che, dopo due anni a Nove, ha scelto di lasciare la rete. Il conduttore, arrivato nel 2024, e Warner Bros Discovery, nei giorni scorsi avevano raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto.

Il conduttore era arrivato a Nove per condurre diverse trasmissioni, da La Corrida e Chissà chi è, gli ascolti però non gli hanno dato ragione, portandolo a scegliere un futuro lontano dalla rete. L’addio sarebbe avvenuto, almeno dalle parole del presentatore, in modo del tutto pacifico.

“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità – ha spiegato dopo l’annuncio dell’addio, Alessandro Araimo -. Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”.

La risposta di Amadeus è arrivata poco dopo: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha detto.

Ora non rimane che capire quale sarà la prossima avventura del conduttore. In tanti parlano di un possibile ritorno in Rai, ma per ora Amadeus non si è ancora pronunciato al riguardo. Con molta probabilità scopriremo cosa accadrà quando finalmente verranno svelati i nuovi palinsesti tv.