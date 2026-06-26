Amadeus l’addio a Warner Bros. Discovery è confermato: cosa succede ora

Era nell'aria: Amadeus ha risolto il contratto con Nove, dicendo addio a Warner Bros. Discovery: le ipotesi sul futuro del conduttore

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IPA Amadeus lascia Warner Bros. Discovery

L’avventura di Amadeus sul Nove si chiude in anticipo: il conduttore e Warner Bros. Discovery, infatti, hanno comunicato la rescissione consensuale del contratto che li legava per altre due stagioni televisive. Adesso si apre un nuovo capitolo televisivo per l’ex conduttore Rai, dopo una collaborazione che non ha riscosso il successo sperato.

Amadeus lascia il Nove: la rescissione del contratto

Una collaborazione che non è riuscita a ottenere i risultati sperati quella tra Amadeus e Warner Bros. Discovery e che si è chiusa con una risoluzione consensuale. Lo hanno comunicato le parti attraverso una nota ufficiale diffusa 26 giugno 2026, nella quale viene annunciato l’accordo che pone fine al contratto che avrebbe legato il conduttore al circuito per altre due stagioni televisive.

Del resto, era nell’aria: da mesi si susseguivano indiscrezioni e possibili scenari sul futuro del conduttore con Fiorello grande sponsor per un suo ritorno in Rai, che al momento appare improbabile.

L’esperienza di Amadeus nel gruppo era iniziata nel 2024 dopo l’addio alla Rai e al Festival di Sanremo, quando era all’apice del suo successo. Nel corso di questi due anni il presentatore è stato impegnato sul canale Nove, sia nella fascia del prime time sia dell’access, cercando di replicare su un canale più piccolo i numeri che lo avevano reso una delle figure centrali della rete ammiraglia, ma senza il successo sperato.

Per questo il conduttore e la rete hanno deciso di rescindere il contratto in anticipo: Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha tenuto a sottolineare la qualità del rapporto umano costruito in questi anni: “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità. Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”.

Le dichiarazioni di Amadeus e le ipotesi sul suo futuro professionale

Parole di ringraziamento arrivano anche dallo stesso Amadeus, che ha voluto sottolineare il bilancio positivo dell’esperienza: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”.

La domanda adesso è dove si colloca il futuro professionale del conduttore: libero da ogni vincolo, la strada per un rientro immediato in Rai resta formalmente esclusa dalla dirigenza del servizio pubblico, che ha smentito l’ipotesi di un ritorno nei prossimi palinsesti autunnali. L’ad della Rai Giampaolo Rossi del resto è stato chiarissimo: “Amadeus è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi”.

Al momento non ci sono indizi su quello che sarà il futuro di Amadeus in tv, ma non sono da escludere colpi di scena: uno spiraglio a Mediaset non è da escludere, anche se al momento è difficile pensare a una collocazione importante nel palinsesto dell’azienda.