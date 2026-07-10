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IPA Pier Silvio Berlusconi e Barbara D'Urso

Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di Barbara D’Urso alla presentazione dei palinsesti di Mediaset. L’imprenditore ed editore ha infatti commentato la questione legata al presunto “veto” che avrebbe posto alla Rai per tenere la conduttrice lontana dalla televisione dopo il suo addio a Canale 5.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso

La presentazione dei palinsesti Mediaset è stata l’occasione anche per affrontare alcuni temi riguardanti l’azienda del Biscione. Pier Silvio Berlusconi, con la consueta fermezza, non si è tirato indietro, ma ha commentato alcune voci riguardando il futuro professionale della D’Urso e il vero di cui si è parlato spesso.

Come ben sappiamo la conduttrice ha deciso di intraprendere contro Mediaset una causa legale dopo la fine del loro rapporto lavorativo.

“Veto de che? Ma quale veto? – ha replicato -. Quindi, siccome non mi risulta lavori altrove, vuol dire che io avrei messo un veto a Prime, Netflix, Discovery, La7? Davvero pensate che io possa mettere veti alla Rai?”.

L’imprenditore ha poi aggiunto: “Se avessi questo potere di mettere veti e influire così tanto sulle decisioni altrui, secondo voi non l’avrei usato per far andare in porto l’operazione tra EI Towers e Rai Way? Con tutto il rispetto per la signora D’Urso, alla quale auguro ogni bene – ha concluso -, non è certo affar nostro decidere dove lavorerà”.

Il futuro di Striscia la Notizia

Spazio anche al futuro di Striscia la Notizia e di Amadeus. Il programma di Antonio Ricci sarebbe dovuto tornare in onda dopo l’estate del 2025, ma l’enorme successo de La Ruota della Fortuna aveva cambiato le carte in tavola. Senza più spazio nel palinsesto tv, Striscia era approdata in prima serata con cinque appuntamenti.

Per ora non è chiaro se nei prossimi mesi la trasmissione sarà nuovamente su Canale 5. “Per quanto riguarda Striscia la Notizia e Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso – ha dichiarato Berlusconi -. Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi”.

Il ritorno di Amadeus a Mediaset (forse ad Amici)

Sembra invece confermato il ritorno di Amadeus a Mediaset dopo la risoluzione anticipata del suo contratto con Warner Bros Discovery. Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sembrano in qualche modo confermare la presenza di Amadeus nei programmi Mediaset. Il primo potrebbe essere Amici di Maria De Filippi, dove il conduttore potrebbe entrare nella squadra dei professori. Secondo molti potrebbe essere lui il personaggio scelto per prendere il posto di Anna Pettinelli che, con molta probabilità, non sarà presente nella nuova edizione dello show.

“Amadeus ha già lavorato con noi e penso che lavorerà con noi anche in futuro – ha detto -. Ha soprattutto una grande credibilità e una grande esperienza nell’ambito musicale. Appena ci sarà il progetto giusto, io sarò totalmente favorevole”.

Infine Pier Silvio Berlusconi ha concluso: “Abbiamo una squadra molto ricca e, banalmente, non è facile trovare nuovi progetti per tutti – ha confessato -. Ma nei confronti di Amadeus c’è totale apprezzamento per il suo lavoro”.