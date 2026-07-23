La Ruota della Fortuna, Samira Lui sbotta su Roger Rabbit. Anche Gerry Scotti è incredulo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Bastava una sola parola per completare il tabellone, ma è proprio lì che tutto si è fermato. Nella puntata del 23 luglio de La Ruota della Fortuna, una concorrente ha sorpreso pubblico e conduttori non riuscendo a riconoscere l’intuitivo detective, l’unico termine mancante in una frase dedicata al celebre film Chi ha incastrato Roger Rabbit.

La reazione di Gerry Scotti e Samira Lui è stata immediata: tra incredulità, battute e sorrisi, il siparietto è diventato uno dei momenti più commentati della serata, pure sui social. E il bello è che, nonostante quell’attimo di esitazione, la protagonista della vicenda è riuscita comunque a prendersi la rivincita.

Gerry Scotti e Samira Lui increduli: “Ma non avete visto il film?”

La manche Ciak, si gira, tradizionalmente una delle più ricche de La Ruota della Fortuna grazie agli spicchi speciali della ruota, aveva come tema il celebre film Chi ha incastrato Roger Rabbit. Sul tabellone la frase Detective e coniglio sono un’improbabile coppia. Una frase, a quanto pare, più complessa del dovuto.

Donatella si è resa protagonista di una prova quasi perfetta. Ha individuato gran parte delle lettere, ha trovato uno degli spicchi con la stella da 5 mila euro e ha accumulato un bottino che ha superato i 20 mila euro. Tutto sembrava indirizzarla verso una soluzione immediata.

E invece è arrivato il colpo di scena. La concorrente non è riuscita a riconoscere la parola detective, l’unica mancante per completare la frase. In studio è calato un momento di autentico stupore.

Samira Lui non ha nascosto la sorpresa: “Ma si capisce dal titolo”, ha osservato scuotendo la testa. Gerry Scotti, altrettanto incredulo, ha rincarato la dose con una stilettata: “Ma non avete visto il film?”.

Il pubblico ha condiviso lo stupore dei due conduttori, considerando quella parola quasi intuitiva, soprattutto partendo dal titolo del celebre film cult degli anni Ottanta. “Ma come li fanno questi provini?”, si sono chiesti in molti.

Anche perché quando Donatella è stata costretta a passare il gioco, neppure la campionessa in carica Francesca è riuscita a dare la risposta giusta. E non ha potuto fare nulla neppure l’altro concorrente, Ivan, che è finito in bancarotta al primo giro di ruota. Alla fine è stata Donatella a indovinare la parola, riuscendo a portare la manche e successivamente a vincere la puntata.

Tra colpi di scena e bancarotte, Donatella diventa campionessa

Dopo il curioso caso di Roger Rabbit, Donatella ha chiuso quella manche de La Ruota della Fortuna con ben 25.500 euro, un vantaggio che si è rivelato decisivo.

Nemmeno le ultime sfide sono riuscite a cambiare gli equilibri. Al termine del Triplete e dell’Ultimo Round, la concorrente ha conservato il primo posto, conquistando ufficialmente il titolo di nuova campionessa della serata.

L’epilogo, però, ha regalato ulteriore stupore. Alla Ruota delle Meraviglie, Donatella aveva la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio bottino, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Nessuna delle tre frasi finali è stata indovinata e le tre buste rosse hanno svelato premi inferiori alle aspettative: 15 mila euro, mille euro e infine 5 mila euro.