La Ruota della Fortuna, il segreto su Samira Lui svelato in diretta: “Luigi, non fai più notizia”

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IPA Samira Lui

Tra gaffe involontarie, perle culinarie improbabili e siparietti che meriterebbero una prima serata a parte, il tabellone de La Ruota della Fortuna ha fatto di nuovo il suo dovere: regalare un’ora di pura spensieratezza e, per la felicità di una concorrente, un bottino succulento da portare a casa. L’ultima puntata del celebre game show di Canale 5 si è trasformata in un vero e proprio ottovolante di risate (come poterne fare a meno), capitanato come sempre dalla verve irresistibile di Gerry Scotti e dalle sortite spiazzanti di Samira Lui, il tutto coronato da una fantastica nuova campionessa che arriva da Ferrara.

Il siparietto dei Fortuna Five e la “smentita” di Samira Lui

Ad aprire la serata ci hanno pensato i Fortuna Five, la resident band dello studio che si è presentata in scena con una finta e spassosissima aria da divi consumate. La gag di Gerry Scotti sul gruppo, che ha scherzato sul fatto di essersi ormai “montato la testa” dopo il successo televisivo, ha spianato la strada all’ingresso trionfale di Samira Lui. Tra punzecchiature affettuose in studio per uno stile di ballo non propriamente coordinato – diciamo pure che fatica a fare due passi in croce – la showgirl si riconferma l’idolo indiscusso delle bambine a casa, pronte a replicare ogni suo stacchetto in soggiorno.

In gara si sono presentati tre concorrenti con premesse scoppiettanti: Giorgio, un uomo che per professione “mastica e lavora coi numeri”, Francesca da Ferrara, fiera rappresentante della patria italiana delle biciclette, e l’inarrestabile Raffaella da Senigallia, arrivata in studio con il coltello tra i denti e la voglia di spaccare il tabellone.

Non è mancato il momento “gourmet”, con un piatto estivo a dir poco insolito: la Snezhanka, una preparazione bulgara fresca e yogurtosa entrata di diritto – e con qualche perplessità – nel ricettario personale di Samira.

Da Italodisco al trionfo di Francesca: cosa è successo a La Ruota della Fortuna

Quando si è passati ai giochi veri e propri, il tabellone ha iniziato a fare le sue vittime. La manche dedicata ai tormentoni estivi ha visto i concorrenti sudare le proverbiali sette camicie sulle note di Italodisco: il brano dei The Kolors ha dato del filo da torcere a tutti, finché la solita Raffaella non ha trovato l’intuizione vincente, sbloccando la frase.

Spazio anche alla nostalgia cinefila con la manche Ciak si gira” risolta brillantemente da Francesca che ha indovinato l’intramontabile cult Il principe cerca moglie. Ma la vera regina della serata è rimasta Raffaella, che fa propria anche la temutissima manche express.

Il momento più divertente in quota gossip l’abbiamo però toccato quando il tabellone ha proposto il tema delle coppie con grande differenza d’età. A quel punto Samira Lui non ha resistito e ha preso la parola per puntualizzare un dettaglio fondamentale sulla sua vita privata: il fidanzato Luigi Punzo non è affatto più giovane di lei come vanno dicendo i giornali, ma ha qualche mese in più.

Chiariti i dubbi d’amore, ci ha pensato il finale a far esplodere lo studio: con un’incredibile combinazione di fortuna e intuito al gioco finale, Francesca da Ferrara ha sbancato La Ruota della Fortuna superando una preparatissima Raffaella che ha lasciato lo studio salutando Senigallia. Si conclude, come di consueto, con La Ruota delle Meraviglie che si chiude a 31100 euro. Ma l’ultima parola sbagliata del primo tabellone valeva 200000 euro: capita. Samira Lui corre a consolarla, ma l’appuntamento è per domani con una nuova e imperdibile puntata.