Mara Venier vola a Santo Domingo dal marito: gli interni della villa da sogno

Mara Venier ha finalmente raggiunto il marito Nicola Carraro a Santo Domingo, per godersi un po’ di meritato riposo. Per via degli ultimi impegni di lavoro ha dovuto rimandare la partenza, ma adesso che l’attesa è finita la conduttrice di Domenica In non ha perso tempo per condividere con i suoi affezionati follower di Instagram le prime immagini della location: una villa da sogno, immersa nel verde e con un’atmosfera che sa di relax.

Mara Venier, la villa di Nicola Carraro a Santo Domingo

Archiviati i tanti siparietti sul terrazzo della sua abitazione di Roma, dove l’abbiamo vista alle prese con le pulizie estive (e con qualche qui pro quo con i gabbiani), zia Mara è volata a Santo Domingo, la capitale della Repubblica Dominicana, per raggiungere il marito Nicola Carraro, lì già da qualche settimana. Per l’amatissima padrona di casa di Domenica In è giunto il momento di godersi un po’ di meritato relax, dopo una stagione televisiva di gran successo e altri impegni di lavoro che finora l’avevano costretta a rimandare la partenza.

E potevano mancare le storie di Instagram dopo il suo arrivo? Naturalmente no. Le immagini condivise con i follower mostrano gli interni della villa di Nicola Carraro, immersa nel verde e con vista panoramica sulle acque cristalline dei Caraibi. Una location di lusso, dalle linee minimal ma calda e accogliente: all’esterno si staglia il grande giardino con palme illuminate da piccole luci e l’immancabile piscina. Poi, varcando una porta a vetri scorrevole, si entra nell’ampio living tutto arredato sui toni del bianco: tre divani decorati con cuscini colorati accolgono gli ospiti mentre a dare un tocco di brio alle pareti ci pensano quadri e opere d’arte di vario tipo.

Il tetto altissimo e con volta a crociera dona ulteriore ampiezza all’ambiente, già di per sé arioso, mentre una scala a chiocciola conduce al piano superiore dell’abitazione, dedicata con molta probabilità alla zona notte. La villa con pavimento in marmo è circondata da grandi finestre, dettaglio che conferisce luminosità a tutto l’ambiente, cosa che si percepisce nonostante le storie di zia Mara siano girate nelle ore serali.

Un posto da sogno, ma a renderlo ancor più speciale è la presenza del marito alla quale Mara Venier è legata ormai da ben sedici anni. Il loro legame è più solido che mai e lo dimostrano a ogni post e commento, dove Nicola non perde occasione per lanciarle una delle sue freddure. Simpatia e ironia non mancano di certo alla coppia, amatissima sui social anche da un pubblico molto giovane.

Mara Venier e Nicola Carraro, nonni in vacanza col nipotino Claudio

Le vacanze si prospettano rilassanti ma anche divertenti per Mara Venier che ha portato con sé a Santo Domingo anche il piccolo Claudio, nipotino con il quale la vediamo spesso alle prese tra gite al parco e momenti di gioco in casa. Il piccolo, che ha da poco festeggiato i cinque anni, è figlio del secondogenito di Zia Mara, Paolo Capponi, nato dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi.

Tra un gioco in piscina e una colazione in veranda, la presenza di Claudio è irrinunciabile per la conduttrice che non perde mai occasione per trascorrere del tempo con il suo Iaio. Una nonna sprint, anche in vacanza, in attesa di tornare al timone di Domenica In per una nuova stagione che si preannuncia già un grande successo.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.