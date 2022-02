Mara Venier, nonna super: il tenero pensiero su Instagram per il nipote

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Siamo abituati a vederla in ben altre vesti, soprattutto la domenica pomeriggio: Mara Venier è una conduttrice instancabile, e senza dubbio una delle più amate della tv, grazie alla sua travolgente simpatia. Ma è sui social che ci mostra un altro lato di sé, quello più sensibile e romantico. Stavolta, ci ha regalato uno scatto bellissimo in versione nonna, accanto a suo nipote Giulio.

Mara Venier, nonna sprint

Per zia Mara, l’età è davvero solo un numero. Sul piccolo schermo è una vera bomba: alla guida di Domenica In, sa trascinare il pubblico e gli ospiti in studio trasformando anche una semplice intervista in uno spettacolo straordinario. E ce ne ha dato prova proprio recentemente, accogliendo i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e mettendosi in gioco accanto a loro, con una buona dose di ironia – che non fa mai male. Ma cosa succede quando la luce rossa si spegne ed è tempo di tornare a casa? La Venier si trasforma in nonna sprint.

Ed è proprio nei panni di nonna che ci regala spesso le sue foto più belle, generosamente condivise su Instagram – dove mostra con fierezza i suoi gioielli. Mara ha infatti due figli, ciascuno dei quali le ha dato un nipotino (di cui è ovviamente super orgogliosa). Il più grande è Giulio Longari, nato dalla primogenita Elisabetta Ferracini: solo qualche settimana fa ha compiuto 20 anni ed è ormai un ragazzone che supera in altezza la conduttrice. Ma per lei è sempre “amore di nonna”, come ha scritto nella dolcissima didascalia dello scatto che li ritrae insieme.

La foto, pubblicata su Instagram, ha naturalmente fatto il pieno di like. Zia Mara, sorridente e felice come non mai, adora trascorrere il suo tempo con Giulio, anche se lui è ormai grande e probabilmente preferisce di gran lunga stare con i propri amici. Eppure, un piccolo spazio per la nonna non può certo fare a meno di ritagliarselo. Chi invece non perde istante per godersi coccole e giochi sfrenati con la Venier è il secondo nipotino, il piccolo Claudio. Nato nel 2017 dalla relazione tra Paolo Capponi (secondogenito della conduttrice) e sua moglie Valentina, il bimbo ha portato grande gioia in famiglia.

Mara Venier, la “magia” del piccolo Claudio

Mara Venier è sempre stata una persona molto sincera, e ha più volte ammesso di non aver fatto un buon lavoro come mamma. Troppo presa dai suoi impegni televisivi, ha lasciato che i suoi figli crescessero lontana da lei. E quando ha cercato di recuperare un rapporto con loro, ha trovato grandi difficoltà. In particolare con il suo secondo figlio, Paolo: tra di loro ci sono stati momenti piuttosto aspri, ma pian piano sono riusciti a riavvicinarsi.

Solo l’arrivo del piccolo Claudio, tuttavia, ha messo la parola “fine” ad ogni rancore. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante” – aveva rivelato una volta la Venier – “È stato un attimo, una magia. Siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia“. E oggi, da vera nonna sprint, Mara si gode l’affetto dei suoi nipoti ogni volta che può.