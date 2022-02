Domenica In, Mara Venier da record: non succedeva dal 2019. Nel 2023 a Sanremo

Sanremo 2022, i look più iconici sul palco dell’Ariston

Mara Venier trionfa con la puntata post Sanremo di Domenica In. La trasmissione è un successo di pubblico e si attesta come programma più visto del pomeriggio nonostante la agguerrita concorrenza. Ma soprattutto lo show di Zia Mara raggiunge nell’insieme il 30% di share, il picco degli ultimi 3 anni. Per avere un risultato simile bisogna tornare indietro al 2019.

Domenica In da record

Dunque, Mara Venier si conferma la donna dei record della domenica e il lo speciale Sanremo dal Teatro Ariston rimane l’evento più atteso post Sanremo. La 21esima puntata di Domenica In raggiunge lo straordinario dato di oltre 5 milioni di spettatori su tutte le tre parti dello show con il 30% di share. Nello specifico: 5.148.000 30.4% (1^ parte), 5.207.000 31.3% (2^ parte) e 5.148.000 29% (3^ parte).

Successo anche sui social, Zia Mara è stata la più commentata dell’intera giornata e dell’intero Festival, contendendosi con Amadeus la massima visibilità.

Non è un caso che proprio su Instagram è spuntata l’idea di avere Zia Mara alla conduzione di Sanremo il prossimo anno. Amadeus è stato categorico: non ci sarà per lui una quarta volta all’Ariston e quindi tutte le strade sono possibili. La Venier avrebbe tutte le carte in regola per succedere a uno dei presentatori più amati non solo del Festival ma anche della Rai.

Mara Venier, conduttrice a Sanremo 2023

In più, se la candidatura (per ora solo social) della Venier fosse accettata, finalmente al timone dell’Ariston ci sarebbe una donna e questo risponderebbe alle molte richieste emerse quest’anno di una presenza femminile ben più massiccia che delle semplici co-conduttrici come da tre anni a questa parte ci ha abituati Amadeus.

E poi Zia Mara è amatissima, non solo dai telespettatori, ma anche dai cantanti. Gianni Morandi, arrivato terzo alla 72edizione del Festival, ha addirittura osato stampare sulle labbra della presentatrice un bacio appassionato. Nicola Carraro si sarà ingelosito? Intanto ci ha pensato lei a metterlo al suo posto con un: “Ma sei pazzo?” Senza contare che è stata la protagonista assoluta del Fantasanremo che quest’anno è esploso su tutti i fronti.

Intanto su Instagram sono tutti entusiasti di lei: “Bellissima puntata, complimenti Mara!👏🏼 Leggerezza, allegria e spensieratezza.

Finalmente una puntata senza parlare di pandemia, vaccini e quant’altro”. “Ho amato tanto la tua commozione x i brani di Bravi, Irama ed Elisa… Sei un’anima bella, come si fa a non volerti bene?? Ti si ama proprio… ❤️”. E tutti concordano: “Il prossimo Sanremo lo devi presentare tu, sei la numero 1.”.