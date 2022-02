Domenica In, Mara commossa per il brano di Irama: il vuoto incolmabile

Sanremo 2022, i look più iconici sul palco dell’Ariston

Irama, quarto classificato al Festival di Sanremo 2022, ha spiegato il significato del suo brano, Ovunque sarai, nel programma Domenica In, dedicato interamente alla kermesse musicale. Mara Venier, commossa dalle dichiarazioni del cantante, lo ha abbracciato nel momento più intenso di questa diretta dedicata al Festival. Una dedica speciale che ha emozionato la conduttrice e il pubblico.

La dedica di Irama nel suo brano per Sanremo 2022

Lo aveva anticipato nei giorni scorsi su Instagram e lo ha riconfermato oggi sul palco di Domenica In: Irama ha dedicato Ovuque sarai a tutte le persone che non ci sono più, in particolare alla sua amatissima nonna. Le sue dichiarazioni hanno commosso Mara Venier.

“Questa sera canterò per ricordare a chiunque abbia perso una persona cara quanto in realtà l’amore e la bellezza restino sempre nel presente. Questa sera canterò per sentirvi vicini e per farmi sentire vicino a voi. Questa sera canterò per te, ovunque sarai”. Questo aveva scritto l’artista su Instagram, allegando nelle stories una sua immagine da bambino con la sua nonna, prima di esibirsi a Sanremo 2022. Una dedica chiara, confermata quando l’artista ha mostrato sul palco dell’Ariston le fedi nuziali dei suoi nonni.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Irama è tornato a parlare del brano e di questa dedica speciale, parlando di un vuoto incolmabile che lo ha spinto a scrivere Ovunque sarai: “L’ho scritta pensando a una persona speciale che adesso non c’è più”.

“Venivo da un momento molto buio” ha spiegato il cantante. “Mi sono chiuso in questa casa nel Salento, lontano da tutti, solo con degli amici musicisti. Si tratta di una canzone molto intima dedicata a una persona che non c’è più. Mi misi sul tetto di questa casa cercando un po’ dentro di me e scrissi come una poesia dedicata a questa persona” ha affermato spiegando la nascita di Ovunque sarai. Un brano molto diverso da quelli ai quali ci aveva abituato l’artista, con i suoi tormentoni record di vendite.

Un gran successo anche questa volta, e una rivincita per Irama, che lo scorso anno non era potuto salire sul palco del Festival a causa di un caso di positività nel suo staff. “La cosa importante di questo Festival è aver portato spensieratezza in questo momento difficile. Sono contento che la canzone sia arrivata” ha poi concluso l’artista di Amici commentando la quarta posizione nella classifica generale.

La commozione di Mara Venier per il brano di Irama

Gli occhi lucidi di Irama, quarto classificato a Sanremo 2022 con la sua Ovunque sarai, spiegando la nascita del brano, hanno fatto commuovere anche Mara Venier, sempre molto partecipe delle storie dei suoi ospiti. La conduttrice ha abbracciato il cantante che ha svelato di aver ricevuto da lei dei bellissimi messaggi durante le serate sanremesi: “Sei stata dolcissima” ha esclamato visibilmente emozionato Irama.

Una dedica, quella per la nonna che non c’è più, che ha colpito dritta al cuore Mara, che probabilmente ha avvertito nel brano quel vuoto incolmabile contro cui più volte ha ammesso di combattere: la perdita dell’amatissima mamma Elsa. La sua commozione ci ha raccontato uno spaccato intimo, privato: una fotografia che va oltre la Zia Mara dello spettacolo, e che parla di lei.