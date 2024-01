Sanremo 2024: Irama in gara con Tu no: “Canterò la verità”

Fonte: IPA Irama

Giovane, di talento e pronto a svoltare una carriera già di grande successo. Irama non è nuovo al palco di Sanremo. Quella che si svolgerà a partire dal 6 febbraio sarà la sua quinta avventura sanremese, che il cantante nato a Carrara ha tutta la volontà di vivere in modo differente. Il suo brano in gara è Tu no, e racconta un rapporto amoroso in modo schietto e sincero.

Irama, in gara a Sanremo con “Tu no”

Amadeus ha puntato ancora una volta su Irama: il cantante, diventato noto per la sua partecipazione ad Amici, talent di Maria De Filippi, torna sul palco di Sanremo tra i Big in gara con Tu no. Una canzone che ricorda una ballad e che racconta di un amore finito, ma anche di quante verità molto spesso vengono nascoste per non far soffrire un’altra persona. Un testo che Irama racconta come una storia in parte autobiografica. In un’intervista per La Stampa ha spiegato: “Quando perdo qualcuno per amore o perché lascia questa vita sono naturalmente portato a scriverne. Ovunque sarai era per mia nonna ma questa volta si parla di relazioni e di chi cercando di non ferire spesso non dice la verità. Un modo di proteggere il proprio compagno o la compagna. Sì, è autobiografico, nel senso che io sono quello lasciato.”

Un testo che racconta una storia difficile e che, insieme a pianoforte e orchestra, prova a sviscerare quelle realtà spesso molto scomode, a tratti differenti dal tipo di musica e sonorità che siamo abituati ad attribuire a Irama. “In questo momento del mio percorso mi sento molto vicino alle orchestrazioni, alla musica suonata sul serio e con tutti quei musicisti dietro le spalle mentre mi esibirò so già che mi sentirò in paradiso.”

Fonte: Getty Images

Il cantante ha deciso di stupire gli spettatori di Sanremo anche per ciò che riguarda il look e la presenza scenica: meno moda, più emozione: “La moda mi ha sempre appassionato fi da piccolo, ricordo che entravo nei negozi di Etro e mi lasciavo ipnotizzare dai disegni Paisley sui tessuti. Ma quest’anno basta con le canotte traforate e i look un po’ estremi. Sarò più pulito e anche ai capelli darò una bella tagliata.”

“Sanremo 2024”: il duetto tra Irama e Riccardo Cocciante

Cercando di rimanere coerente con Tu no, Irama ha scelto di condividere il palco dell’Ariston durante la serata delle cover con un grande della musica, cercando un pezzo che potesse seguire la poetica del brano in gara. Il cantante duetterà con Riccardo Cocciante sulle note di Quando finisce un amore, una canzone scelta in modo condiviso: ”L’idea di Riccardo è nata anche dalla stessa Tu no, dal pezzo e da quello che raccontavo. Con lui faremo insieme Quando finisce un amore, pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974. È un onore poter cantare con Cocciante, non è per nulla scontato, sarà bellissimo e anche difficile, una vera sfida. È un momento che mi rimarrà per sempre. Faremo una canzone che è un’altalena di emozioni che condivideremo”.