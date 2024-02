Codici televoto Sanremo 2024, numero e come votare

Come si votano i cantanti della seconda serata di Sanremo 2024? Ebbene sì, è arrivato il momento di affilare le menti e le orecchie, usare tutti i commenti scambiati durante la prima serata del Festival, e votare i cantanti preferiti della serata. Nella seconda serata del 74esimo Festival di Sanremo, mercoledì 7 febbraio, si esibiscono quindici artisti, presentati dagli altri quindici. L’abbinamento, sorteggiato la mattina di mercoledì da Amadeus stesso nel corso della conferenza stampa di mezzogiorno, vede due cantanti sul palco a ogni annuncio, e suscita incontri e scambi nell’Ariston.

I brani saranno votati dalla nuova giuria delle radio e dal pubblico a casa con il televoto: a inizio serata Amadeus annuncerà i codici per votare. A fine serata Amadeus con la co-conduttrice Giorgia comunicheranno le prime cinque posizioni della classifica dei quindici che si sono esibiti.

Ecco chi sono i cantanti e le canzoni in gara:

Qui di seguito invece i codici del televoto:

01 – Fred De Palma – Il cielo non ci vuole presentato da Ghali

02 – Renga Nek – Pazzo di te presentati da La Sad

03 – Alfa – Vai! presentato da Mr. Rain

04 – Dargen D’Amico – Onda alta presentato da Diodato

05 – Il Volo – Capolavoro presentati da Rose Villain

06 – Gazzelle – Tutto qui presentato dai Bnkr44

07 – Emma – Apnea presentata da Santi Francesi

08 – Mahmood – Tuta gold presentato da Alessandra Amoroso

09 – BigMama – La rabbia non ti basta presentata da Il Tre

10 – The Kolors – Un ragazzo una ragazza presentati da Angelina Mango

11 – Geolier – I p’ me, tu p’ te presentato da Fiorella Mannoia

12 – Loredana Bertè – Pazza presentata da Sangiovanni

13 – Annalisa – Sinceramente presentata da Maninni

14 – Irama – Tu no presentato da Ricchi e Poveri

15 – Clara – Diamanti grezzi presentata da Negramaro

Per esprimere da casa la propria preferenza durante la seconda, la terza, la quarta serata (quella delle cover) e la finale basterà mandare un sms al numero 475.475.1. indicando il numero assegnato alla canzone-artista di ogni serata, oppure con il telefono fisso chiamando l’894.001 e seguire le informazioni del messaggio preregistrato.

Come riporta il regolamento ufficiale, il costo da telefono fisso (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) sarà di euro 0,51 Iva inclusa. Il costo di ciascun sms inviato sarà, invece, di 0,50 euro Iva inclusa.

Come funziona il televoto e quanto vale

Nel corso della seconda serata, 7 febbraio, le 15 canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il televoto (50 per cento) e dalla giuria delle radio (50 per cento). All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni (e i relativi artisti) nelle prime 5 posizioni nella classifica di serata.