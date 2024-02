Fonte: IPA Fiorella Mannoia

Al Festival di Sanremo 2024, Fiorella Mannoia porta un brano eccezionale, in cui, ancora una volta, l’artista presenta l’universo femminile. L’interprete di Quello che le donne non dicono, infatti, torna a raccontare in musica il mondo delle donne e tutte le sfaccettature in cui questo si declina. Un testo importante, pieno di significato, accompagnato da una musica ritmata e da un ritornello orecchiabile, il singolo Mariposa, presenta, quindi, tutti gli elementi per diventare una vera hit.

“Mariposa”: significato della canzone di Fiorella Mannoia

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo è, ormai, ai nastri di partenza. Dal 6 al 10 febbraio, infatti, i telespettatori potranno finalmente ascoltare i brani in gara e lasciarsi intrattenere dagli ospiti scelti da Amadeus. Il conduttore televisivo, ancora una volta al timone della kermesse musicale, verrà affiancato in questa importante nuova sfida televisiva da dei co-conduttori d’eccezione. A salire sul palco dell’Ariston, insieme all’apprezzato direttore artistico, saranno, infatti, Marco Mengoni, reduce dalla vittoria dello scorso anno e tre donne uniche. Infatti Amadeus ha scelto per l’importante ruolo Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. La serata finale del Festival di Sanremo, invece, vedrà di nuovo protagonista Fiorello.

Tra i diversi brani in gara, uno dei più attesi è quello di Fiorella Mannoia che, ancora una volta, canta l’universo femminile: “Un brano di orgoglio femminile. Io lo vedo come un manifesto, poi non so se lo diventerà”. La cantante ha raccontato l’importanza del testo della sua Mariposa: “C’è l’orgoglio di appartenere all’altra metà del cielo, siamo in un momento in cui le donne stanno finalmente prendendo coscienza della propria emancipazione e il brano è una carrellata nella Storia: nel bene e nel male, noi siamo tutto questo”.

Tra le diverse frasi del singolo si trovano dei riferimenti alle battaglie femminili più attuali: “Un vestito troppo corto” e la voglia di rappresentare ogni tipologia di donna: “Una nessuna centomila. Madre figlia, luna nuova sorella”. Infine un grido di libertà per tutto l’universo rosa: “Mi chiamano con tutti i nomi, con tutti quelli che mi hanno dato e per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!”.

“Mariposa”: testo della canzone di Fiorella Mannoia

Ecco il testo di Mariposa! pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!