Le frasi bellissime e commoventi tratte dalle canzoni di Fiorella Mannoia

Classe 1954, Fiorella Mannoia è una cantante e un’artista a tutto tondo. Una donna forte e straordinaria che ha. dato vita a brani che hanno segnato la storia della musica. Le frasi tratte dalle canzoni di Fiorella Mannoia parlano di donne che combattono per realizzare i propri sogni, ma anche di amore, di amicizia e di vita. Ci regalano aforismi e citazioni che colpiscono nel segno, che graffiano ed entrano nell’anima.

La sua carriera, iniziata nel 1968, non si è mai fermata, grazie a un timbro vocale che ha permesso alla Mannoia di distinguersi sempre nell’interpretazione dei suoi brani. Per diverse volte ha calcato il celebre palco di Sanremo, aggiudicandosi il Premio della Critica, inoltre è diventata l’artista femminile ad aver ricevuto più riconoscimenti nell’ambito del Premio Tenco.

DiLei ha raccolto le frasi e gli aforismi più emozionanti e belli tratti dalle canzoni di Fiorella Mannoia, protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo, per scoprire e apprezzare il suo enorme talento.

Frasi d’amore Fiorella Mannoia

Passionale, unico e romantico: per Fiorella Mannoia l’amore è qualcosa da vivere fino in fondo, combattendo per i propri sentimenti e preservandoli contro tutto e tutti. Le sue canzoni sono, come accade spesso, in alcuni tratti autobiografiche. Dopo amori contrastati e relazioni terminate, Fiorella ha trovato l’amore vero accanto a Carlo Di Francesco, artista e insegnante di “Amici”, diventato nel 2021 suo marito.

Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorami ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. (Perfetti sconosciuti)

Avrei voluto vivere fermando ogni domenica con te, avrei voluto credere che non finisse mai, avrei voluto essere il destino per decidere il domani, qualcosa che rimane, anche quando il cielo cade. (Ogni domenica con te)

Siamo i denti, siamo un pezzi di pane. Siamo stati storia ed ecco il finale, niente applausi sul sipario che scende. Scende solo la pioggia, ma non sembra importante. Forse coi ricordi riempi un secchio bucato, forse qualche cosa ho imparato. Forse e sono sincera, forse. (Un pezzo di pane)

Io posso dire la mia sugli uomini: qualcuno l’ho conosciuto, qualcuno mi è solo sembrato, qualcuno l’ho proprio sbagliato e qualcuno lo sbaglierò. Ma posso dire la mia sugli uomini, davanti a una tazza di latte con una coperta di troppo. Appena finisce la notte, qualcosa mi inventerò. (Io posso dire la mia sugli uomini)

Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no e, se ci trasformiamo un po’, è per la voglia di piacere a chi c’è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche. Ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro «sì». (Quello che le donne non dicono)

Quante luci dentro ho già spento, quante volte gli occhi hanno pianto, quante mie incertezze ho già perso. Sentire il soffio della vita su questo letto che fra poco vola, toccarti il cuore con le dita e non aver paura di capire che domani è un altro giorno. (Come si cambia)

Le frasi più belle di Fiorella Mannoia

Se la voce di Fiorella Mannoia è inconfondibile lo sono anche le sue canzoni. Brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che sono riusciti a conquistare generazioni di persone. Le frasi più belle delle canzoni di Fiorella Mannoia sono delle vere e proprie poesie da dedicare e da leggere con attenzione per scoprirne il significato profondo.

Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè, un pomeriggio così, oh no, non voglio star qui! E poi mi fermo per guardarmi un istante, le smagliature della vita sono tante. Un ballo in cucina e sono ancora bambina, un pranzo da sposa e butterò giù qualcosa e questa voglia che non passa, mentre dentro bussa. Io non ho bisogno di te. (Caffè nero bollente)

Il cielo d’Irlanda è una donna che cambia spesso d’umore, il cielo d’Irlanda è una gonna che gira nel sole, il cielo d’Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude con il ritmo della musica. (Il cielo d’Irlanda)

Rivendica il diritto ad essere felice. Non dar retta alla gente, non sa quello che dice. E non aver paura, ma non ti fidare, se il gioco è troppo facile, avrai qualcosa da pagare. Ed io ti penserò in silenzio, nelle notti d’estate, nell’ora del tramonto. (In viaggio)

Non hanno senso queste scarpe, o qualunque cosa ai piedi, se non riesci a camminare per paura di cadere; le frasi di circostanza, nessun cielo in nessuna stanza, non ha senso questa luna, se non ci sono spettatori, o cortili senza baci come una rosa senza spine e le guide di tutti i posti dove non siamo mai andati. (Il senso)

Come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare. (Come si cambia)

Non avere paura di non avere coraggio. Fai la differenza dentro questo viaggio e spalancare gli occhi a quel che vedi e dare sempre spazio ai tuoi pensieri. E dire basta perché ne hai abbastanza, non lo senti questo vento che si alza? Perché anche un solo passo fa la differenza e uno dopo l’altro diventa resistenza. Anche una parola sola diventa resistenza. (Resistenza)

La chiamano speranza ma a volte è un modo per dire illusione. Ci penso da lontano e ogni volta è come avvicinarti un po’. Per ogni anima tagliata, l’amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e, nei ritorni, quella bellezza resta in una mano. E adesso che non rispondi, fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero. E tu da lì mi sentirai se grido «Io non ho paura». (Io non ho paura)

Frasi Fiorella Mannoia canzone Combattente

“Combattente” è il titolo di una delle canzoni più famose di Fiorella Mannoia. Il singolo è stato pubblicato nel 2016, estratto dall’omonimo disco. Si tratta di un brano che racconta la volontà di combattere contro tutto e tutti, superando gli ostacoli che vengono posti dal destino e dalla vita, per arrivare alla felicità.

Forse è vero. Mi sono un po’ addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli. Mi ha tolto qualche asperità.

È una regola che cambia tutto l’universo. Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita. C’è tutto il senso della mia vita.

Per tutto quello che è giusto. Per ogni cosa che ho desiderato. Per chi mi ha chiesto aiuto. Per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato a qualcuno. Non mi ha ringraziato mai. So che in fondo. Ritorna tutto quel che dai.

E anche se la paura fa tremare. Non ho mai smesso di lottare.

È una regola che vale in tutto l’universo. Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se il mondo può far male. Non ho mai smesso di lottare.

Il tempo ha cucito qualche ferita. E forse tolto anche ai miei muscoli. Un po’ di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare. Perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente. Sono comunque sempre una combattente.

Frasi Fiorella Mannoia canzone Il peso del coraggio

“Il Peso del Coraggio” è una fra le canzoni più belle ed emozionanti di Fiorella Mannoia. Il brano è stato estratto dall’album “Personale” ed è stato scritto da Amara, conquistando il cuore di milioni di fan. La canzone invita le persone a non avere paura di tentare e di mettersi in gioco, usando il cuore in tutto ciò che fanno. Il testo è emozionante e cerca di trasmettere grande coraggio: un messaggio universale che vale per il mondo intero.

Sono questi i vuoti d’aria. Questi vuoti di felicità. Queste assurde convinzioni. Tutte queste distrazioni. A farci perdere.

Siamo il silenzio che resta dopo le parole. Siamo la voce che può arrivare dove vuole. Siamo il confine della nostra libertà. Siamo noi l’umanità. Siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare. Ricominciare.

Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena. Ognuno ha i suoi diritti. Ognuno ha la sua schiena. Per sopportare il peso di ogni scelta. Il peso di ogni passo. Il peso del coraggio.

E allora stiamo ancora zitti perché così ci preferiscono. Tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto. Ci vorrebbe più attenzione. Se si parla della vita. Se parliamo di persone.

E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite. Che sono sempre meno le persone amiche. Che non esiste resa senza pentimento. Che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono. Che gli amori anche i più grandi poi finiscono. Che non c’è niente di sbagliato in un perdono. Che se non sbaglio non capisco io chi sono.

Ognuno gioca la sua parte in questa grande scena. Ognuno ha i suoi diritti. Ognuno ha la sua schiena. Per sopportare il peso di ogni scelta. Il peso di ogni passo. Il peso del coraggio. Il peso del coraggio.

Sono queste devozioni. Queste manie di superiorità. C’è chi fa ancora la guerra. Chi non conosce vergogna. Chi si dimentica.

Sono come buchi neri. Questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente. Lo facciamo da sempre. Ci si dimentica.

Frasi Fiorella Mannoia canzone Che sia benedetta

“Che sia benedetta” è uno fra i brani più famosi, struggenti e belli di Fiorella Mannoia. La canzone è stata scritta da Amara e Salvatore Mineo ed è un vero e proprio inno alla forza, al coraggio e alla determinazione delle donne. Alla loro capacità di non smettere mai di sognare e di combattere, superando ostacoli e paure, pere realizzare ciò che vogliono.

Ho sbagliato tante volte nella vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò.

Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona. Che sia fatta adesso la sua volontà.

A chi trova se stesso nel proprio coraggio. A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio. A chi lotta da sempre e sopporta il dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio. A chi dona l’amore che ha dentro. Che sia benedetta.

Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta.

In questo traffico di sguardi senza meta. In quei sorrisi spenti per la strada. Quante volte condanniamo questa vita. Illudendoci d’averla già capita.

In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa.

Frasi Fiorella Mannoia canzone Quello che le donne non dicono

“Quello che le donne non dicono” è fra le canzoni più importanti di Fiorella Mannoia. Il brano venne scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone e debuttò al Festival di Sanremo nel 1987, ottenendo il Premio della Critica. Una piccola curiosità: inizialmente Enrico Ruggeri scrisse il brano dal punto di vista femminile con lo scopo di modificarlo a fine stesura. In seguito cambiò idea, scegliendo di affidare la canzone a una cantante.