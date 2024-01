L’amore in bocca, testo e significato della canzone dei Santi Francesi a Sanremo 2024

Fonte: IPA Santi Francesi

Conosciuti per aver vinto l’edizione 2022 di X Factor grazie anche all’aiuto di Rkomi, loro giudice, i Santi Francesi sono una novità assoluta per il Festival di Sanremo 2024. Scelti tra gli artisti che hanno partecipato a Sanremo Giovani per provare a entrare tra i Big del festival, i Santi Francesi canteranno L’amore in bocca: ecco testo e significato della canzone che ci terrà compagnia dal 6 all’11 febbraio 2024.

“L’amore in bocca”: significato della canzone dei Santi Francesi

Li abbiamo conosciuti all’interno della squadra di Rkomi durante X Factor 2022. I Santi Francesi, giovanissimo duo canavesano, sono stati in grado di incantare il pubblico grazie alla delicatezza delle loro voci e della loro musica vincendo il talent show e aprendo così le porte a una carriera artistica di tutto rispetto.

Una gentilezza che li ha portati fino al palco dell’Ariston, e che traspare anche dalle parole di L’amore in bocca, il pezzo che hanno scelto di portare al Festival di Sanremo 2024 ora pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni. Unica canzone di quest’anno che utilizza la parola amore nel titolo, il brano gioca con parole e significati, raccontando un incontro che, appunto, lascia l’amaro. La storia di un incontro finito troppo presto, ma che oltre al dispiacere lascia la voglia di potersi incontrare ancora una volta.

Una potenza vocale gentile, che i Santi Francesi non solo mostreranno con L’amore in bocca, ma anche attraverso l’interpretazione di Hallelujah, un brano di Leonard Cohen che canteranno insieme a Skin, voce degli Skunk Anansie e vecchia conoscenza di X Factor con cui il duo piemontese si esibirà durante la serata dei duetti.

“L’amore in bocca”: testo della canzone dei Santi Francesi

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia