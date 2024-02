“Ricominciamo tutto”: testo della canzone dei Negramaro

Fonte: IPA Negramaro

I Negramaro saranno tra i big in gara del prossimo Festival di Sanremo. Il gruppo pugliese tornerà, quindi, sul palco dell’Ariston dopo ben 19 anni di assenza e, finalmente, non in lista tra gli esordienti. L’amatissima band ha scelto di presentare nella più importante kermesse musicale italiana un brano che parla di nuovi inizi dal titolo Ricominciamo tutto. La hit, scritta da Giuliano Sangiorgi, è stata ispirata da un momento della sua vita privata, condiviso con la moglie e la figlia.

“Ricominciamo tutto”: significato della canzone dei Negramaro

Amadeus e tutti i cantanti in gara sono già tutti presenti nella famosa cittadina ligure per le prove del Festival di Sanremo 2024, che prenderà avvio la prossima settimana. Dal 6 al 10 febbraio diversi cantanti si sfideranno sul prestigioso palco dell’Ariston a suon di note e melodie. Tra di loro anche i Negramaro che presentano al pubblico il singolo Ricominciamo tutto.

L’autore del brano e frontman della band, Giuliano Sangiorgi, ha svelato il momento che ha ispirato la stesura di questo testo: “Un anno fa, con Ilaria e nostra figlia Stella eravamo in Abruzzo per un weekend. Le guardavo ridere sulla neve e quel momento di candore mi ha fatto sentire per un attimo leggero. E ho pensato che se si ha la voglia e la forza di ricominciare tutto, bisogna avere il coraggio di farlo puri, liberi da qualsiasi pregiudizio. Mi piacerebbe che questo brano fosse per tutti, così come è per me, un atto di speranza”. Il leader dei Negramaro vuole lanciare, quindi, dal famoso palco della musica italiana un inno di speranza per tutti gli ascoltatori, in modo che siano sempre pronti a ricominciare, qualsiasi cosa sia accaduto.

Nel testo del brano, il cantante ha voluto inserire anche dei riferimenti a Luciano Battisti: “Discese e risalite? E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca, eravamo una canzone di Battisti all’alba, anche senza bionde trecce”. La hit parla di una gita d’amore, da cui potrebbe scaturire un nuovo inizio.

“Ricominciamo tutto”: testo della canzone dei Negramaro

Ecco il testo di Ricominciamo tutto! pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Quanto tempo ti manca per esser pronta?

Io sono sotto che ti aspetto,

Così ti porto al mare.

Quanto è passato dall’ultima volta

Che mi hai detto, sì, mi hai detto,

Che ti manca il sale

Che brucia le ferite?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla,

In mezzo a tutta quella neve:

Dio, com’eri bella?!

E ogni volta che sembra essere tutto perfetto,

C’è sempre un pezzo

Che ci manca

Anche sotto il tetto:

Non rifacciamo il letto!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”.

Quanto è rimasto addosso di quella rincorsa

Che tu hai preso, sì, mi hai preso,

Solo per poi cantare:

“Discese e risalite”?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo una canzone di Battisti all’alba,

Anche senza “bionde trecce”:

Dio, quanto sei bella?!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”.

Ma a me importa solo di poter restare

Fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare.

E che sia al mare, che sia dove soffia il vento,

Non mi importa:

Ricominciamo tutto!

E chi se ne fotte di tutti quei sogni,

Di una canzone o uno stupido testo?!

Io, qui, ti aspetto!

Dici che poi ti trovo in un cassetto,

Intatto come quel sogno mai fatto?

Scendi, che ti aspetto:

Ricominciamo tutto!