Fiorello a Viva Rai2!, svolta con Fabrizio Biggio. E punzecchia Fedez

Fiorello torna con la sua ironia a Viva Rai2! nella puntata del primo marzo, in coppia con Fabrizio Biggio che ha portato in tribunale Annalisa per finta. Ma oggi lo showman si concentra su Fedez e la sua storia infinita col Codacons.

Fiorello e Fabrizio Biggio, squadra vincente

Dopo l’ospitata del Volo in cui il trio ha rassicurato il pubblico, marzo inizia col sorriso: la squadra di VivaRai2! capitanata da Fiorello, insieme a Biggio, Casciari a tutto il cast, tiene compagnia agli italiani collegati da casa e al pubblico presente al Foro Italico. All’ordine del giorno: tanta ironia e la musica dal vivo dei Negramaro.

A Viva Rai2! si celebra Happy Days

Si apre la puntata con una simpatica gag tra Fiorello e Biggio; il glass che si accende in maniera inaspettata e, come per magia, risuona l’indimenticabile sigla della comedy americana “Happy Days”. Si festeggiano così i 50 anni della sitcom: “Ecco il perché di tutta questa pantomima! Il TG1 ci ha bruciato sul tempo col servizio su Ron Howard, oggi diventato un regista affermatissimo” – continua con un meritato elogio al fantastico team del glass – “Ma chi siamo, la Compagnia della Rancia? Faremo il musical di VivaRai2!”.

Si parla poi di politica e delle prossime elezioni in Abruzzo. “Ferrovia Roma-Pescara, 720 milioni dal governo. La Premier Meloni dice che è un’opera di rilevanza strategica” – Fiorello però commenta scettico – Mmmh… in Abruzzo, guarda caso. So che tra i progetti ci sono anche la funivia Cortina – L’Aquila e un ponte Milano – Chieti, l’ha presa bene Calenda!”.

Fiorello pungente su Fedez

Segue un aggiornamento nelle continue vicende tra Codacons e Fedez: “Non volevo credere ai miei occhi quando l’ho letto: il Codacons chiede scusa a Fedez. Ho pensato ‘è il primo marzo o il primo aprile?’” – il commento ironico, ma speranzoso di Fiorello – “Se il Codacons si scusa con Fedez, allora è possibile anche la pace tra Russa e Ucraina”.

I Negramaro lasciano senza fiato

Ospiti della puntata del primo marzo sono i Negramaro che lasciano senza fiato il pubblico di Viva Rai2!. “Ricominciamo Tutto dei @negramaroofficial ci ha lasciato senza fiato, come sulla luna🌛”, questo il commento sul profilo Instagram della trasmissione cui segue una cascata di complimenti.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

“Che bella questa inquadratura, sempre più bravi” e c’è chi protesta per la classifica di Sanremo 2024 che non ha premiato il gruppo: “Per me questa la più bella di sabremo ancora non ho capito perché non è fra i primi 5 boh….”. E ancora: “Che puntata con i grandissimi Negramaro”. “Può cantare qualsiasi cosa, ha una voce incredibile ❤️”, “Giuliano si troppu bravu”.