Fiorello a Viva Rai2!: passione Annalista e ironia feroce su Biggio

Fonte: Getty Images Annalisa, "Viva Rai2!", puntata 26 febbraio 2024

“Fiorello tutta la vita”, questo è l’effetto che fa lo showman sul pubblico. Nella puntata di Viva Rai2! del 26 febbraio esplode la passione per Annalisa che fa una grandissima performance. E intanto Biggio è al centro dell’ironia feroce.

Dopo Emma, l’appello al Volo e il caso Ferragnez, inizia una nuova settimana all’insegna del buonumore con Viva Rai2!: Fiorello, con Biggio, Casciari e tutto il cast, ha suonato la sveglia anche in questo ultimo lunedì di febbraio.

Fabrizio Biggio, ironia per Una Voce per San Marino

Non si poteva non partire da quanto accaduto sabato e quindi da Fabrizio Biggio presentatore di ‘Una Voce per San Marino’. Secondo Fiorello, con risultati scarsi: “Pensate che nella mia classifica personale di gradimento televisivo il ballo del qua qua di John Travolta è penultimo – parte subito lo showman che poi continua con l’ironia attraverso titoli di quotidiani (falsi) -. L’Informazione di San Marino scrive ‘Biggio: una Croce per San Marino’. E’ stato talmente un disastro che i cittadini della Repubblica hanno indetto un referendum per passare alla monarchia”.

Dal conduttore si passa al vincitore: i Megara, a discapito di Loredana Bertè, finita ‘solo’ seconda classificata. Ma la colpa, per Fiorello, ricade sempre su Biggio: “Ma chi sono questi, vestiti da scheletri? E’ tutta colpa tua, Biggio! Assassino! A San Marino c’è il museo della tortura più importante del mondo, ti hanno chiesto come testimonial. Mi ha chiamato Melissa Greta Marchetto, mi ha detto ‘ma io avevo chiesto Casciari!'”.

E non finisce qui, perché lo showman parla anche di provvedimenti successivi: “Il cachet di Biggio è stato devoluto in beneficenza a coloro che hanno visto l’intera serata. Mattarella ha mandato scuse ufficiali ai vertici della Repubblica di San Marino. E Biggio alla fine è stato accompagnato fuori dalla polizia bendato, affinché non vedesse la strada del ritorno…”.

Annalisa accende Viva Rai2!

Per quanto riguarda lo stacchetto musicale, super ospite di Viva Rai2! è Annalisa. La cantante, che a Sanremo 2024 è arrivata terza con il brano Sinceramente, accende la passione nella trasmissione di Fiorello. “Sinceramente? Noi ti amiamo Annalisa🫶

A #VivaRai2 “Sinceramente” LIVE e la giornata inizia alla grandissima💟”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

La sua esibizione dal vivo è strepitosa e il pubblico di Viva Rai 2! non trattiene l’entusiasmo e sul profilo Instagram commenta: “Esibizione STRAORDINARIA DAL VIVO👏👏👏🔥🔥🔥🔥Grandissima Annalisa!!”; “Simply the best Annalisa 👏👏👏💯💥🎶🎶🎶🎶🎶”. E ancora: “Sei una cantante eccezionale, poi sei BELLISSIMA ❤️!”; “Uno spettacolo, una esplosione di energia. Cantata davanti alla Tv 😍”; “Che forza della natura”.

Tutti sono concordi nel ritenere che la settimana non poteva iniziare meglio: con la grande Annalisa e la sua performance fantastica di cui Fiorello è stato la ciliegina sulla torta.