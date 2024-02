Fonte: Getty Images Fiorello con Emma

Sono tanti gli argomenti di attualità che Fiorello affronta con la sua solita ironia nella puntata del 22 febbraio di Viva Rai2!, persino la voragine di Napoli che poteva avere conseguenze tragiche è oggetto dei suoi commenti. E l’associazione a Mare Fuori è d’obbligo.

Fiorello, lo spot senza cintura di sicurezza

Oggi, giovedì 22 febbraio, nuova puntata all’insegna del buonumore con il Mattin Show dei record. Davanti al glass del Foro Italico, il pubblico è arrivato numeroso da tutta Italia per scatenarsi tra canti, balli e grandi ospiti, in compagnia di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda.

Dopo il commento sulla ragazza con Putin della scorsa puntata, oggi si parte, ovviamente, dalla rassegna del giorno e, in particolare, dalla polemica delle ultime ore sullo spot senza cintura sulla sicurezza stradale. Non si fanno attendere le battute ironiche di Fiorello: “Io non so se sapete come si fa uno spot e tutte le persone che sono coinvolte.

Ma è mai possibile che nessuno, neanche il più cretino di tutti, abbia detto qualcosa? In ogni caso, non è la prima volta che succede una cosa del genere” – ha continuato lo showman – “una volta fecero una campagna contro il fumo e il testimonial era Antonello Venditti! Ora ne faranno un’altra per l’uso del casco e il testimonial sarà Angela dei Ricchi e Poveri!” esclama ridendo ricordando la recente ospitata di Angela Brambati e Angelo Sotgiu a Viva Rai2!.

Fiorello, anticipazioni su Mare Fuori a Viva Rai2!

La puntata prosegue quindi con il commento a quanto è accaduto in queste ore a Napoli e alla voragine che si è improvvisamente aperta al Vomero. “Immaginate la sensazione, improvvisamente da ‘Mare Fuori’ si è passati a ‘Terra Dentro’! Scherzi a parte, facciamo un grande in bocca al lupo ai feriti!”.

Fiorello, tra mamma Sara ed Emma che lascia senza fiato

Ma nella puntata di Viva Rai2! non mancano i talenti musicali. Premiata per il suo talento con il podio nella classifica top 50 Mamma Sara e in studio si scatenano tutti con danze sfrenate. “Un talento musicale unico, Mamma Sara è in cima alla classifica globale: 🎶Andate a dormire!🎶” si legge sul profilo Instagram dedicato allo show. E intanto Fiorello propone sua madre, Rosaria, a Bon Sinclair.

Fonte: Ufficio stampa Viva Rai2!

Le chicche musicali non sono finite qui. Infatti Emma Marrone lascia letteralmente senza fiato con la sua Apnea, presentata al Festival di Sanremo 2024. “Tu mi togli il respiro, Apnea” e i fan vanno in visibilio per lei e commentano. “Super brava Emma 👏👏❤️ oggi una puntata veramente top”; “Grande Emma spettacolare lei e canzone 💯🎶💯💥⭐️”; “Fantastica Emma”, “Meravigliosa”. E