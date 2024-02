Fiorello a Viva Rai2! da brividi con Il Volo. Nuovi retroscena su Carlo Conti

Puntata scoppiettante quella di Viva Rai2! del 29 febbraio. Una data molto particolare, ci tiene a sottolineare Fiorello, che racconta i retroscena della Rai su Carlo Conti e Sanremo 2025 e riesce nell’impresa di “riunire” Il Volo dopo le voci di crisi e scioglimento.

Neanche il brutto tempo dunque ferma la mitica banda di Viva Rai2! in questo ultimo giorno di febbraio. Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast, con ospite speciale Il Volo, fa risplendere il Foro Italico con musica e ironia nonostante la pioggia. Ecco che quindi si legge, e ovviamente si commenta, la rassegna stampa del giorno.

Fiorello svela i retroscena di Viale Mazzini su Carlo Conti

Non mancano poi aggiornamenti sul già super atteso Sanremo 2025 dopo il forfait della Clerici, con una delle notizie da corridoio dello show: “Pare sia stato visto un conduttore molto blasonato e noto in Rai… non dico niente, non dico il nome” – preannuncia Fiorello – “Gli hanno puntato due lampade da interrogatorio, lampade UV così si abbronza, “Devi fare Sanremo” – l’hanno minacciato. Io penso che Carlo Conti stia ancora correndo, sia sceso giù dalla finestra. Quindi ecco che il primo è conduttore è stato contattato e ha detto no”.

Altra ciliegina sulla torta, il video di un giovanissimo e quasi irriconoscibile Amadeus, di un provino di inizio carriera dove racconta di voler fare il presentatore ma non sembra avere molto le idee chiare.

Fiorello, ironia su Salvini

Ma sono vari gli argomenti presi in considerazione nel mattin show. In apertura, non poteva mancare un commento alla politica del nostro Paese. Il Premier leghista Matteo Salvini è infatti andato a visitare il “suocero” Denis Verdini in carcere, da bravo “genero di conforto”, come descritto dal conduttore. Fiorello commenta la vicenda: “Ora è in galera perché era agli arresti domiciliari, ma è andato a cena a Roma, nonostante fosse a Firenze. Verdini, ma potevi prendere un Glovo, un Deliveroo, così evitavi tutto questo” – conclude ironizzando – “Salvini gli ha portato un libro, ‘Le mie Sardegne’. Poi dopo i fatti sardi ha pensato bene di regalargli quello”.

Inoltre, si è parlato della visita in Abruzzo da parte di Schlein, Calenda, Renzi e Conte. Scherzando Fiorello commenta: ”Dopo lo scenario della sconfitta del centrodestra in Sardegna, adesso sono tutti all’attacco dell’Abruzzo. Per risparmiare dormiranno tutti insieme, la Schlein sul divano, Renzi e Conte sul lettone con Calenda al centro.”

Dalle notizie nazionali si passa poi a quelle estere. A Parigi è stato rubato il computer con il piano di sicurezza per le Olimpiadi del 2024, riporta il Corriere della Sera Sport. “L’hanno rubato come se fosse un Candy Crush, un OnlyFans qualsiasi. Ed io che volevo andare a vedere qualche gara!” – commenta con ironia lo showman, per poi offrire un saggio consiglio alla Francia – “Ai Francesi: non potete farvi rubare il piano di sicurezza. Prendete Alain Delon: quello ha kalashnikov, mitragliatrici. Quello sì che fa sicurezza!”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Il Volo a Viva Rai2!

Dopo Dargen D’Amico e Annalisa, arriva a Viva Rai2! il trio più chiacchierato del momento, Il Volo, che si prestano a uno scherzo in via Asiago, un do di petto alle 4 del mattino per svegliare tutti.

Il Volo dunque resiste alle voci di crisi e di separazione: l’appello di Fiorello è dunque servito a qualcosa? Intanto, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto incantano il pubblico con la loro musica. Un’esibizione accompagnata dal balletto, un passo a due nell’acqua che bette i brividi nel senso letterale del termine: “Cmq non so voi… Ma io guardavo i ballerini e avevo freddo🥶🥶”; “Meravigliosi, complimenti a tutti voi che fate tutto questo per noi , ogni mattina, bravissimo Luca Tommasini”; “Bellissima canzone cantata meravigliosamente. Bravissimi ballerini da brividi 🥶”