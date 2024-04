Fiorello a Viva Rai2! oggi, Sofia Goggia e il doppio piede sinistro

Fiorello inizia la settimana di Viva Rai2! e nella puntata di oggi lunedì 8 aprile irrompe Sofia Goggia che spiega il mistero del doppio piede sinistro che ha scatenato la polemica social nei giorni scorsi. Lei simpaticissima in una videochiamata racconta con la giusta ironia cosa è successo.

“Il lunedì siamo gasatissimi”, a Viva Rai2! si entra così nella seconda settimana del mese. La banda più scatenata di sempre, capitanata da Fiorello, con Biggio, Casciari e tutto il cast, si diverte a commentare la rassegna del giorno a suon di battute. Ad accompagnare il tutto sono la musica e le esibizioni dell’ospite della puntata: Rocco Hunt.

Fiorello, Sofia Goggia chiarisce sul doppio piede sinistro

Spazio in puntata dedicato al caso della sciatrice Sofia Goggia, che in videochiamata commenta la sua recente copertina diventata virale per un editing di troppo: “Ma i genitori si sono preoccupati per i due piedi sinistri?” – chiede Fiorello, e l’atleta risponde: “Direi che gli ortopedici durante l’operazione non hanno fatto un ottimo lavoro, nonostante me l’abbiano assicurato. La Schlein vuole ripartire dai miei piedi”.

Sul profilo Instagram di Viva Rai 2! i fan plaudono alla sciatrice per come ha superato lo scivolone della foto ritoccata in copertina. Stesso destino della povera Kate Middleton. Ogni manipolazione d’immagine scatena la protesta e subito bisogna rimediare prontamente per non essere travolti dalla gogna mediatica.

Fiorello, ironia sul codice varato dalla Schlein

Si apre con la politica interna del nostro Paese: “Primarie Bari, Schlein dice ‘Spaccatura creata dal M5S, ma pronti a lavorare per l’unità’. Voi non lavorate per l’unità, state lavorando per il centrodestra. Stanno lavorando meglio loro per il centrodestra che quelli del centrodestra stesso – scherza con una frecciatina lo showman, per poi continuare – Conte dice ‘Via cacicchi e capibastone e saremo di nuovo alleati col Pd’, ma che so’ i cacicchi? Una tribù del Sud America, sono stato tutta la giornata a cercare cosa fossero. Sempre Conte ‘Noi leali, il futuro dipende da Elly’, poi ha iniziato a canticchiare ‘Elly cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, Elly è una donna che non ha più voglia di fare la guerra, Elly ha patito troppo, Elly ha già visto che cosa, ti può crollare addosso. Elly è già stata punitaaaa” – intona con emozione Fiorello su questa parodia di Sally.

Si continua a fare ironia sulla segretaria del Pd: “L’agenda di Elly Schlein. In prima pagina c’è la sua foto, c’è scritto ‘Perché proprio a me!’, poverina. Ecco il codice etico: obbligatorio sottoscrivere lo slogan ‘Perdere! E perderemo!’, cercare su Wikipedia chi sono i cacicchi, fare i grattini a Giuseppe Conte per ricreare il patto con il M5S, non vendere i voti del Pd delle scorse edizioni a metà prezzo, chiedere in prestito a Bertinotti la sciarpa cachemire per legarsi al cavallo della Rai per protestare la par condicio, ricordarsi che Bonaccini è emiliano, ma Emiliano non è Bonaccini, per candidarsi non bisogna essere stati in vacanza in Puglia negli ultimi tre anni – legge scherzando il conduttore.

In chiusura si discute sulla polemica della statua a Milano: “Il Comune dice no a una statua di una donna che allatta per valori non condivisibili. Cosa non è condivisibile? Che non rappresenta tutti? Il Discobolo di Mirone, quelli del lancio del peso non si sentivano mica rappresentati. Io continuo a non capire cosa ci sia di più bello di una mamma che allatta, chi può infastidirsi? Sono io vecchio e non ci arrivo? Sai cosa, preferisco non arrivarci” – commenta il conduttore allibito.

Rocco Hunt a Viva Rai2!

Nella puntata di oggi 8 aprile, il super ospite di Viva Rai 2! è Rocco Hunt. Lui e Fiorello si sono scatenati con un omaggio al grande Carosone, “Tu vuo’ fa’ l’americano ‘Mericano, ‘mericano Sient’a mme chi t’ ‘o ffa fa”. Il pubblico in visibilio: “Meravigliosi, buon inizio settimana ❤️”. E complimenti anche al corpo di ballo che ha saputo far rivivere le atmosfere di Carosone.