Fonte: IPA Emma

La finale di Sanremo 2024 è arrivata. 30 canzoni in gara, il ritorno di Fiorello alla conduzione, gli ospiti, il vincitore. Una scaletta lunghissima, quella prevista da Amadeus, che non permette grandi pronostici. Per la prima volta, infatti, non è stata mostrata la classifica completa dei Big che si sono esibiti ma solo le prime cinque posizioni. È un modo per proteggere gli artisti e per dare importanza alla competizione, che in questo modo rimane viva fino alla conclusione a notte fonda del 10 febbraio.

Chi canta, la scaletta

Si esibiscono tutti i 30 artisti in gara e da questa competizione emerge il vincitore del Festival di Sanremo 2024. Votano le tre Giurie congiunte quindi Sala stampa, tv e web, Radio e Televoto. All’inizio della serata, viene mostrata una classifica provvisoria con la media emersa dalle preferenze delle prime quattro serate. La chart completa viene invece letta alla fine della diretta e, da questa, si decidono i primi cinque posti che sono votati nuovamente, azzerando i numeri precedenti. Da questa seconda votazione, si arriva alla vittoria finale.

La scaletta con l’ordine di uscita viene letta nel corso della conferenza stampa delle 12. Di seguito, gli artisti in gara in ordine alfabetico:

Gli ospiti e i co-conduttori

Fiorello co-conduce la finale di Sanremo 2024 con Amadeus. Secondo quanto affermato dal conduttore e direttore artistico questo dovrebbe essere il suo ultimo Festival: da qui, la decisione di affiancarsi lo showman siciliano, incaricato di portarlo via fisicamente dal palco. Tra gli ospiti, ci sono Luca Argentero – attore e star di Doc – Nelle tue mani 3 – e Claudio Gioè per presentare Màkari 3. Gigliola Cinquetti festeggia invece i 60 anni di Non ho l’età, mentre Roberto Bolle porta sul palco tutta la poesia della sua danza. Sul palco galleggiante della Costa Smeralda si esibisce Tedua, mentre sul palco esterno allestito in Piazza Colombo canta Tananai, a un anno dal successo della meravigliosa Tango.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 in Mondovisione dalle 20,45 e subito dopo il PrimaFestival condotto da Paola e Chiara con Mattia Stanga e Daniele Cabras. La finale è trasmessa in contemporanea su RaiPlay ed è quindi fruibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di collegamento a internet veloce (PC, smartphone, tablet e smart TV) anche nei giorni successivi. La manifestazione vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale #sanremo2024.