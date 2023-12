L’attesa è finita: Amadeus annuncia i cantanti in gara a Sanremo 2024, dal 6 al 10 febbraio. Il conduttore e direttore artistico ha scelto il Tg1 delle 13,30, ancora una volta, per rivelare i nomi degli artisti selezionati per l’edizione 74 della kermesse canora, l’ultima sotto la sua guida. Già noti i co-conduttori – Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello – mentre per i superospiti c’è ancora da aspettare. Certa la presenza di Giovanni Allevi nella serata del 7 febbraio. Russel Crowe ha invece bruciato l’annuncio del suo ritorno, che era stato dato come indiscrezione: “Sarebbe magico esibirsi di nuovo a Sanremo. Spero che riusciremo a definire i dettagli. L’ultima volta è stata più di 20 anni fa”, ha scritto l’attore su X.

I 27 cantanti in gara a Sanremo

Carta, penna e lo sguardo deciso di chi la sa davvero lunga. Amadeus ha stuzzicato la curiosità del pubblico attraverso un video pubblicato su Instagram nel quale ha finto di scrivere a mano la lista dei 27 cantanti in gara a Sanremo 2024, ai quali si aggiungeranno i nomi dei tre artisti selezionati da Sanremo Giovani. Il momento per annunciare i Big è arrivato. Ecco chi si esibirà sul palco del Teatro Ariston.

Fiorella Mannoia

Georlier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo