Il Festival di Sanremo è certamente il più importante evento canoro dell’anno televisivo italiano. La kermesse musicale, infatti, tiene incollati alla tv un numero importantissimo di telespettatori per ben cinque serate, all’insegna delle canzoni e dello spettacolo. Oltre alla gara musicale, infatti, il direttore artistico del programma televisivo, propone al pubblico da casa, anche ospiti ambiti e momenti culturali o divertenti.

Per la quinta volta, sarà Amadeus a condurre il Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 6 al 10 febbraio 2024. Accanto a lui, anche quest’anno, sono stati scelti diversi co-conduttori, i cui nomi sono stati recentemente svelati dal conduttore tv. Ad arricchire la scaletta delle diverse serate anche degli ambiti ospiti, uno di questi, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere un amatissimo attore internazionale.

Ospite internazionale al Festival di Sanremo? Potrebbe arrivare Russell Crowe

Russell Crowe ha stregato tutto il mondo con il suo ruolo da protagonista ne I Gladiatori. L’attore, molto amato dal pubblico italiano, potrebbe far presto ritorno in Italia come ospite della più importante trasmissione televisiva del Bel Paese. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Russell Crowe potrebbe essere annunciato presto come super ospite del Festival di Sanremo 2024.

Amadeus, secondo i rumors, sarebbe in procinto di chiudere l’accordo con il famoso protagonista de Il Gladiatore, come riportato da Il Corriere della Sera. L’importante ospite potrebbe, quindi, intrattenere il pubblico televisivo di Rai Uno, durante una delle diverse serate della kermesse musicale. Si tratterebbe di un colpaccio per Amadeus, che riporterebbe un’allure internazionale alla kermesse musicale, dopo anni in cui non sono stati presenti sul palco ospiti vip, al di fuori di quelli provenienti dal mondo della musica.

Secondo le indiscrezioni, la presenza di Russell Crowe sarebbe un sogno del conduttore televisivo, che vorrebbe lasciare la conduzione del Festival di Sanremo col botto.

Festival di Sanremo 2024: le certezze e le indiscrezioni sulla prossima edizione della kermesse musicale

Mancano circa due mesi all’avvio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Non è ancora nota, però, la lista dei cantanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston, durante le cinque serate di gara. Il segreto verrà svelato giorno 3 dicembre 2023, nel corso dell’edizione giornaliera del TG1. Alcune indiscrezioni, però, sono già cominciate a girare. Tra i cantanti che dovrebbero esibirsi nella prestigiosa vetrina musicale ci dovrebbe essere Angelina Mango, reduce dell’ultima edizione di Amici e del successo estivo delle sue hit.

Sono stati, invece, già annunciati i co-conduttori che aiuteranno Amadeus nel corso delle diverse serate della manifestazione musicale. Si tratta di tre donne e due uomini. Infatti, Marco Mengoni, ultimo vincitore del Festival di Sanremo, assisterà il conduttore televisivo. Ma si altereranno sul palco, nelle diverse serate, anche Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino. A sorpresa l’ultima puntata della trasmissione musicale vedrà il ritorno da co-conduttore di Rosario Fiorello. La notizia della sua presenza è stata annunciata dallo stesso Amadeus, ma il comico siciliano ha ironicamente replicato che non ne sapeva nulla e che chiederà d’indire uno sciopero per l’occasione.

Anche i protagonisti del Prima Festival 2024 sono ormai noti. Lo show televisivo verrà condotto dai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras insieme a Paola e Chiara.