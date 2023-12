Fonte: IPA Lorella Cuccarini e Amadeus

Sanremo 2024 è l’ultimo di Amadeus. Non è una novità, anzi: almeno per il momento, questa è la scelta del conduttore. Al Tg1, Lorella Cuccarini ha rilasciato le prime anticipazioni sul Festival: al fianco di Amadeus in veste di co-conduttrice, è ovviamente felicissima di tornare all’Ariston, dopo essere stata presente nel 2023 al fianco di Olly per la serata dei duetti.

Lorella Cuccarini, le parole sull’ultimo Sanremo di Amadeus

Mancano poco meno di due mesi alla “Settimana Santa”, ovvero la settimana del Festival di Sanremo, che ferma l’Italia: non si parla d’altro, tutti ascoltano la musica e attendono la serata per farsi trascinare da Amadeus e dai Big in gara, oltre che dagli ospiti. Nella serata del 13 dicembre 2023, Lorella Cuccarini è stata raggiunta dal Tg1 per parlare di Sanremo 2024: la kermesse è in programma dal 6 al 10 febbraio.

Al fianco del conduttore e direttore artistico nella quarta puntata, la Cuccarini ha ricordato in particolare quando Amadeus le ha chiesto di presenziare al Festival per una serata. “È il mio ultimo Sanremo, almeno per ora, e vorrei farlo con gli amici“. Questo è il volere di Amadeus: non a caso, per l’ultima serata, al suo fianco ci sarà proprio Fiorello, con cui ha iniziato l’avventura sanremese.

Co-conduttori e co-conduttrici di Sanremo 2024

Annunciati in parte nel corso del Tg1, Amadeus ha scelto i suoi “magnifici 5”, ovvero coloro che lo affiancheranno nel corso di Sanremo 2024: gli amici di sempre, e quelli nuovi. Il primo ad aprire la kermesse insieme ad Amadeus è Marco Mengoni, annunciato a Viva Rai2! da Fiorello. Nella seconda serata, invece, la protagonista sarà la cantante Giorgia; nella terza Teresa Mannino; Lorella Cuccarini durante la quarta; la serata conclusiva vede il ritorno di “Ciuri” all’Ariston, ovvero Rosario Fiorello.

I Big in gara

Sempre al Tg1, come di consueto, Amadeus ha condiviso l’elenco dei Big in gara: una nutrita schiera di artisti, da Fiorella Mannoia a Emma, da Alessandra Amoroso a Diodato. Grande delusione, invece, quella degli esclusi illustri, tra cui Al Bano, che ha anche sollevato alcuni dubbi su Amadeus. All’Adnkronos, l’artista di Cellino San Marco ha espresso tutto il suo disappunto per l’esclusione. “Sarebbe stato l’ultimo Sanremo che avrei fatto, perché ormai l’età mi consiglia così, ma Amadeus non ha accettato i miei brani. Non sono sicurissimo che non li abbia ascoltati, ma ne sono quasi certo”.

A Un giorno da pecora, aveva già spiegato i suoi timori: “La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Francesco Vaia, che ha partecipato alla creazione”. La macchina di Sanremo è già ben avviata: abbiamo assistito a un’anticipazione sulla scenografia, sappiamo che Giovanni Allevi sarà presente come ospite (e potrebbe esserlo anche Russell Crowe). Non resta che attendere ulteriori sorprese di Amadeus che, ne siamo certe, riuscirà anche questa volta nell’impresa di rendere Sanremo un evento degno di nota.