Fonte: IPA Lorella Cuccarini

Il Festival di Sanremo 2024 è giunto alla quarta serata, tradizionalmente la più attesa dopo il gran finale, dal momento in cui si susseguono sul palco numerosi ospiti per duettare con i Big in gara. Una lunga serata ci attende, e al fianco di Amadeus, conduttore e direttore artistico per la quinta volta consecutiva, troviamo la magnifica Lorella Cuccarini. Una scelta a dir poco ideale per animare la serata delle cover, tra balli, canti e una presenza scenica grintosa. A partire dalle 12:00 si tiene la conferenza stampa del 9 febbraio 2024: seguono aggiornamenti.

Conferenza Stampa Sanremo 2024, anticipazioni: le parole di Lorella Cuccarini

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2024 ci restituisce un “anticipo” di ciò che ci attende: si esibiscono naturalmente tutti i Big in gara con duetti o cover. Questa sera votano tutte le Giurie, quindi radio, tv e web, televoto e sala stampa. La co-conduttrice è Lorella Cuccarini, e per lei c’è grandissima attesa, non solo per i look, ma anche per ciò che porterà sul palco. Diversi gli ospiti annunciati, come Elena Sofia Ricci e Margherita Buy. L’orario di chiusura dovrebbe essere intorno alle due. Amadeus: “Stasera non lo posso promettere, ma farò di tutto”.

La sua primissima volta al Festival è stata nell’87, ed è tornata più volte nel corso dei decenni. “L’emozione è sempre moltissima, per fortuna gli anni aiutano. Torno dopo il 1993 al fianco di Pippo, con i miei 58 anni spero di avere un pochino di esperienza in più per affrontarlo. Ma Sanremo è Sanremo, anche per me. Ho la fortuna di rompere il ghiaccio con un momento di spettacolo“, queste le parole della Cuccarini durante la conferenza stampa, che ha dato anche una piccola anticipazione. Amadeus, in risposta: “Sono felicissimo di avere Lorella, le voglio veramente bene, oltre la stima professionale”. Si è detta anche contenta di poter prendere parte al Festival: “A commuovermi è stata la motivazione”.

Lorella Cuccarini sul ritorno in Rai

Da ormai qualche anno la Cuccarini è una presenza fissa di Mediaset e in particolare di Amici di Maria De Filippi. Un’esperienza che le ha dato tanto, e che sta continuando a trasmetterle molte emozioni positive. “Mai dire mai, sono una professionista, c’è un ottimo rapporto con la dirigenza Rai, ma sto bene dove sto, ho ritrovato il piacere e il gusto di fare spettacolo e varietà. Chi lo sa, adesso questa è un’esperienza, anche se non mi sento ospite qui, mi sento a casa. Sanremo è casa, e lo è anche la Rai. Però in questo momento sto vivendo un periodo della mia carriera che mi dà tanta soddisfazione, non soltanto in video, ma anche per tutto quello che c’è dietro.

Jalisse ospiti a Sanremo 2024: la replica (fumosa) di Amadeus

Tra le notizie dell’ultima ora legate alle “sorprese” attese al Festival di Sanremo 2024, c’è un’indiscrezione lanciata da TvBlog riguardo alla presenza dei Jalisse sul palco dell’Ariston. Sappiamo che il duo, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ha provato a tornare a Sanremo per 27 anni. Amadeus ha replicato all’indiscrezione: “Io non so niente, ogni tanto escono delle notizie. (…) Molte cose non le so, soprattutto quelle non pensate da me. Da Sanremo non sono mai andati via in realtà”, la Cuccarini fa eco: “Ti comunico che sono a Sanremo”. E Amadeus risponde: “Ah, dici una volta che son qui? vediamo che succede”. E speriamo di vederli sul palco: sarebbe di certo una grande soddisfazione.