La macchina del Festival di Sanremo si è ufficialmente messa in moto: dopo aver comunicato le co-conduttrici, Amadeus, al Tg1, ha annunciato anche i Big in gara, modificando il regolamento all’ultimo minuto. Così, 30 Big si sfideranno sul palco dell’Ariston, tra cui 3 provenienti da Sanremo Giovani. Ma chi sono i grandi esclusi di Amadeus?

Sanremo, le reazioni dopo l’annuncio di Amadeus

Il conduttore del Festival di Sanremo, con lo sguardo deciso, ha annunciato i 27 big scelti nel corso del Tg1 del 3 dicembre 2023. C’è chi ha esultato, come Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, The Kolors. E c’è chi, invece, ha dovuto glissare: come non menzionare il record dei Jalisse, che sono stati esclusi dal Festival per la 27esima volta? Alessandra Drusian e Fabio Ricci non si sono mai arresi: dopo aver vinto con la celebre Fiumi di Parole, riproveranno ancora il prossimo anno?

Non tutti hanno accolto in modo positivo l’annuncio dei Big (c’è chi tifava per i Jalisse), e c’è chi, come il Messaggero, ha commentato con “un cast senza cattivi”. Tra gli esclusi, del resto, troviamo Al Bano, ma anche Arisa, che aveva condiviso poco prima dell’annuncio una story su Instagram con le dita incrociate. La story è stata poi cancellata qualche ora dopo.

La delusione di Arisa

Un sogno infranto, quello di Arisa, che ci ha sperato fino alla fine. Sono giù perché sono 2 anni che Amadeus non mi prende a Sanremo. Spesso mi sento una me###, non voglio più far vedere le mie debolezze e perplessità”, aveva detto ad Amici, dove Rudy Zerbi aveva preso le sue difese. “La carriera non dipende da chi va a Sanremo. Di cosa stiamo parlando”. Come segnalato da alcuni utenti sui social, aveva condiviso una foto con l’emoji delle dita incrociate, poi cancellata dopo l’annuncio.

Jalisse esclusi per la 27esima volta

Hanno vinto nel 1997 con Fiumi di Parole, e da allora non sono più riusciti a entrare in gara al Festival di Sanremo. Per la ventisettesima volta di fila, i Jalisse non sono stati scelti, registrando praticamente un nuovo record ogni anno. Grande delusione sui social: in molti hanno criticato Amadeus per non aver concesso l’opportunità di chiudere il cerchio di Sanremo con l’annuncio dei Jalisse, tra i più attesi.

Gli esclusi illustri: da Al Bano a Patty Pravo

Ci sono dei “no” importanti, in realtà. Grandi esclusi illustri, come Al Bano: il cantante di Cellino San Marco sperava fortemente di poter tornare al Festival a sette anni dall’ultima partecipazione, con Di rose e di spine. Cocente la delusione di Michele Bravi, che ha mostrato su TikTok la sua reazione per essere stato escluso. “Sei un uomo forte e niente ti può scalfire”.

Stando a quanto condiviso da Il Messaggero, sono rimasti fuori dalla gara anche Francesco Gabbani, Marcella Bella, Malika Ayane, Patty Pravo, Alexia, Ermal Meta, Zero Assoluto. Del resto, Amadeus stesso ha ammesso di aver ricevuto oltre 400 brani, che ha ascoltato e valutato. Ora, però, è tempo di pensare ai prossimi annunci: il Festival, in partenza dal 6 febbraio 2024, dovrebbe essere l’ultimo (il quinto, per la precisione) di Amadeus.