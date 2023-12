Al Bano ha commentato la sua esclusione dalla gara di Sanremo 2024: "Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone"

“Onestamente un po’ di dispiacere c’è”. È passata quasi una settimana dall’annuncio di Amadeus, che ha confermato i Big in gara a Sanremo 2024, ma l’argomento “esclusi” continua a far discutere. Tra chi è rimasto fuori dalla gara c’è Al Bano, che ha fatto la storia della musica italiana nel mondo. L’artista ha scelto di commentare la sua esclusione, dicendosi convinto di un fatto curioso: il conduttore e direttore artistico del Festival non avrebbe ascoltato la sua canzone.

Al Bano dispiaciuto per l’esclusione dai Big di Sanremo

Ospite al programma su Rai Radio1 Un giorno da pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Al Bano è stato piuttosto sincero e diretto sull’esclusione dai Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Sono ben 30 i Big che si sfideranno dal 6 al 10 febbraio 2024, tra cui 3 provenienti da Sanremo Giovani. La scelta di Amadeus ha già fatto discutere il Codacons, che ha invitato la Rai e il conduttore a prendere dei provvedimenti per squalificare La Sad, per i contenuti delle sue canzoni.

Al netto di tutto, sono stati molteplici i grandi esclusi: da Arisa ad Al Bano, che ha raccontato di essere dispiaciuto di non poter partecipare alla gara, anche perché l’Ariston ha sempre rappresentato molto per lui. “La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Francesco Vaia, che ha partecipato alla creazione”.

Le parole su Amadeus

Sempre a Un giorno da pecora, Al Bano ha rivelato di non avere il minimo dubbio a riguardo: “Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone”. Ma come mai non lo avrebbe fatto? A offrire un’ipotesi è l’artista di Cellino San Marco stesso. “Non mi voleva come concorrente visto il grande successo che ho avuto come super ospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l’adrenalina. A fare il superospite mi sono divertito ma la gara è un’altra cosa“.

Chi sono gli esclusi da Sanremo 2024

Naturalmente, non è da lui scoraggiarsi. Ma presentare il Festival non è nei suoi piani: “Non ho l’età”. Come Al Bano, anche tanti altri artisti sono rimasti delusi dall’esito. Michele Bravi non ha nascosto la sua delusione, e ha scelto di mostrarla su TikTok: un comportamento che si discosta dall’artista che sfoggia solo i successi ottenuti. A dimostrazione che si può cadere, ma si può anche ritentare. Ed è quello che faranno i Jalisse, che ogni anno (da 27 anni) festeggiano l’esclusione dalla gara di Sanremo.

Alla nutrita schiera di esclusi (del resto ad Amadeus sono arrivati più di 400 brani da valutare), troviamo anche Malika Ayane, Alexia, Ermal Meta, Marcella Bella, Patty Pravo, Zero Assoluto. Smentita invece un’eventuale esclusione di Morgan: “Amadeus avrebbe valutato volentieri la mia canzone”. E ora non resta che attendere il Festival, la “Settimana Santa” che ogni anno ferma l’Italia all’insegna della musica e dello spettacolo.