Fonte: IPA Lorella Cuccarini, 10 look che hanno fatto la storia (vi ricordate l’abito-chitarra?)

Alberto Matano ha voluto commentare la presenza di Lorella Cuccarini a Sanremo. Una scelta che non è affatto casuale, dal momento in cui, in passato, ci sono stati diversi screzi tra loro, risalenti a tre anni fa, quando la Cuccarini l’ha accusato di maschilismo e prevaricazione. L’annuncio di Amadeus nel corso del Tg1 del 29 novembre 2023, dove ha presentato le co-conduttrici (e confermato Fiorello per l’ultima serata in veste di co-conduttore) ha messo in moto gli ingranaggi del Festival, con la presentazione dei Big in gara prevista per domenica 3 dicembre 2023.

Alberto Matano, le parole su Lorella Cuccarini a Sanremo

A La Vita in Diretta, Alberto Matano ha commentato positivamente la presenza di Lorella Cuccarini a Sanremo 2024. Con l’ex collega, non c’è sempre stato – purtroppo – “buon sangue”, come si suol dire. “Lui riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un’alchimia magica”, ha rivelato, riferendosi ad Amadeus. In effetti, il conduttore ha dato nuovo respiro al Festival di Sanremo, riportandolo in auge, dopo un periodo in cui le nuove generazioni si erano allontanate dalla “Settimana Santa” del Festival.

Matano non si è lasciato sfuggire, naturalmente, l’opportunità di ricucire il legame con l’ex collega Cuccarini, con cui ha condotto proprio La Vita in Diretta (la stagione 2019/2020). “Ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Lorella racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone. È veramente bravo Amadeus”.

Cosa è successo tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Al netto dei complimenti, è impossibile non ricordare quanto successo tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini ormai più di tre anni fa, quando è arrivata la conferma dell’addio della Cuccarini alla Rai. In occasione dei Palinsesti Rai 2020/2021, è stato l’allora Direttore Rai1 Stefano Coletta a confermare la sua uscita di scena. A tal proposito, la Cuccarini aveva detto a Verissimo su Matano: “Mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione“. Inoltre, ha anche accusato Matano di essere maschilista e prevaricatore.

Lorella Cuccarini dopo La Vita in Diretta: Amici e Sanremo 2024

L’ascia di guerra sarebbe sepolta, dunque, almeno per Matano. Per Lorella Cuccarini, dopo la Rai e La Vita in Diretta si sono aperte le porte di Amici, dove ricopre ancora oggi il ruolo di prof. La sua fedeltà va proprio a Maria De Filippi, che ha ringraziato in molteplici occasioni per averle dato la possibilità di rinascere. A Sanremo 2023, ha duettato insieme a Olly con il mitico remix de La Notte Vola.

D’altra parte, la Cuccarini ha accolto con enorme entusiasmo la possibilità di tornare in veste di co-conduttrice a Sanremo. “A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. (…) Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene”, ha scritto così su Instagram poco tempo dopo l’annuncio in diretta al Tg1. Qualcuno ricorda il primo Sanremo della Cuccarini? Dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo, nel 1993, al fianco di Pippo Baudo.