Sanremo 2024, Amadeus al Tg1: “Roberto bolle ospite dell’ultima serata”

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Amadeus

Nell’edizione serale del Tg1 del 6 dicembre 2023, Amadeus ha svelato che, al suo fianco, nella serata conclusiva del Festival di Sanremo 2024 ci sarà, oltre a Rosario Fiorello, anche Roberto Bolle. Il conduttore televisivo s’è detto onorato di questa presenza e ha definito il ballerino come un’ambasciatore dell’eccellenza italiana in tutto il mondo.

Cosa sappiamo fino ad adesso del Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 avrà luogo dal 6 al 10 febbraio prossimo. Al timone della kermesse canora più amata dagli italiani, per la quinta volta, ci sarà Amadeus. Il presentatore televisivo ha già svelato i nomi dei big che parteciperanno alla gara canora. Tra di loro anche l’ex finalista di Amici Angelina Mango, come anticipato dai rumors, Emma Marrone e Geolier, un rapper partenopeo molto amato dai giovani. Tra gli esclusi illustri, invece, Arisa e per un’altra volta, i Jalisse.

Ad accompagnare il presentatore televisivo nelle diverse serate del Festival di Sanremo, ci saranno, anche per quest’anno, diverse co-conduttrici e, anche, due conduttori di tutto rispetto. Infatti a presentare al fianco di Amadeus è stato chiamato Marco Mengoni, ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Ma, l’ultima serata sul palco più ambito della televisione italiana arriverà, ancora una volta, Rosario Fiorello, grande amico del conduttore. Il presentatore televisivo ha dichiarato scherzosamente, però, che non era stato informato della sua partecipazione allo spettacolo musicale e che farà sciopero.

Protagoniste al Festival di Sanremo anche degli importanti nomi del mondo dello spettacolo italiano. Amadeus, infatti, ha scelto come co-conduttrici Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Sugli ospiti delle diverse serate, invece, c’è ancora piuttosto riserbo. Di certo ci sarà Giovanni Allevi, ma si vocifera che il direttore artistico della manifestazione canora stia puntando molto in alto. Infatti, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare sul palco del Festival di Sanremo 2024, addirittura Russell Crowe. Al timone del Prima Festival, invece, sono stati confermate due stelle del web. Infatti sono stati scelti gli amatissimi tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras, accompagnati da Paola e Chiara.

In aggiornamento