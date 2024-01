“Al mio segnale, scatenate l’inferno”. È così che Russell Crowe conferma di essere uno dei super ospiti di Sanremo 2024, dando seguito alle indiscrezioni che lo vedevano sul palco del Teatro Ariston a oltre 20 anni dalla sua ultima partecipazione. La notizia è arrivata a Viva Rai2!, show mattutino di Fiorello tornato in onda il 15 gennaio e direttamente dal direttore artistico e conduttore Amadeus, ormai volto noto e graditissimo del programma d’intrattenimento trasmesso dal Foro Italico.

Cosa farà Russell Crowe a Sanremo

Il tempo è agli sgoccioli. La prima serata di Sanremo è infatti prevista fra poco più di 20 giorni, per il 6 febbraio, e gli annunci si susseguono uno dopo l’altro. Dopo gli ospiti della Costa Smeralda e quelli del palco Suzuki in Piazza Colombo, Amadeus scioglie le riserve sul prossimo super ospite del Festival confermando l’arrivo di Russell Crowe: “Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in onda su Rai1”. Fiorello, poi, non manca di ironizzare sulla vicenda: “E tutto a sue spese”.

“Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell’invito al Festival, non vedo l’ora di raggiungervi. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c’è un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno”, dice Russell Crowe nel video in cui saluta i due conduttori e dà appuntamento sul palco del Teatro Ariston dal quale manca da 23 anni – dal 2001 – anno in cui prese parte alla manifestazione condotta da Raffaella Carrà e alla quale partecipò anche Fiorello, nella sua ultima calata al Festival prima di co-condurre con Amadeus. “Sei tu il nostro Papa”, conclude Fiorello, riferendosi chiaramente all’ospitata del Pontefice sul NOVE, a Che tempo che fa.

Gli altri super ospiti di Sanremo 2024

Il cast del Festival di Sanremo si sta delineando sempre più rapidamente. I super ospiti non saranno tanti, come ha dichiarato proprio il direttore artistico Amadeus, ma di assoluto rilievo. Tra questi, anche Giovanni Allevi, per la prima volta sul palco dopo l’annuncio della malattia (la sua ospitata è prevista per il 7 febbraio) e il ballerino Roberto Bolle, presente per la finale co-condotta proprio da Rosario Fiorello. Si aggiunge ora Russell Crowe, atteso per l’8 febbraio, quindi nella serata di giovedì.

Per il resto, si attendono le esibizioni dei cantanti in gara che sono tantissime. “Sono loro i miei super ospiti”, ha dichiarato Amadeus quando ha visto cambiare i volti di chi doveva segnarsi 27 Big in gara e 3 artisti provenienti da Sanremo Giovani, spiegando che le varie serate non potranno finire prima delle 2 del mattino. Intanto, i nomi dei co-conduttori sono già noti: oltre a Fiorello, al fianco di Amadeus ci sono Marco Mengoni – vincitore 2023 con il brano Due vite – Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

La quinta di seguito dovrebbe essere l’ultima edizione condotta da Amadeus, anche se non è escluso che le trattative con la Rai – che gli ha già chiesto di rimanere per il 2025 – possano concludersi diversamente. Intanto, la 74ª edizione del Festival di Sanremo va in onda dal 6 al 10 febbraio con 30 artisti in gara, la nave da crociera con il palco galleggiante e lo show esterno in Piazza Colombo.