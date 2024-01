Anno nuovo, annuncio nuovo! Reduce dal grandioso Capodanno su Rai 1, Amadeus ha deciso di aprire il 2024 con una nuova comunicazione inerente al prossimo Festival di Sanremo, svelando i nomi delle star scelte per animare la serata “parallela” della kermesse canora che, ancora una volta, si svolge al largo della cittadina ligure a bordo dell’imponente Costa Smeralda. Quattro grandi nomi scelti dal direttore artistico, tra i quali ha fatto capolino quello di Gigi D’Agostino, pronto a tornare sul palco dopo oltre un anno di assenza dalle scene a causa di una grave malattia.

Amadeus annuncia le star sul palco galleggiante di Sanremo 2024

L’instancabile Amadeus non ha perso tempo per donarci uno dei suoi tanto attesi annunci sul prossimo Festival di Sanremo. Reduce dal Capodanno di Rai 1 che, tra intoppi e qualche polemica, ha superato abbondantemente la prova, il direttore artistico della kermesse canora più importante d’Italia ha inviato un videomessaggio al TG1, rivelando in esclusiva gli ospiti pronti ad animare uno dei tre palcoscenici del Festival.

Se è vero che quello dell’Ariston fa da scenario alla gara vera e propria, contemporaneamente ogni sera dal 6 al 10 febbraio si svolgono cinque serate parallele sul cosiddetto “palco galleggiante” a bordo della Costa Smeralda, che sosta per l’occasione al largo delle coste sanremesi.

“Ecco il primo annuncio del 2024 che riguarda il Festival di Sanremo. Voi lo sapete che nei miei Festival ci sono tre palchi, tutti e tre molto importanti. Naturalmente il palco dell’Ariston dove si svolge la gara e poi due palchi esterni con una festa bellissima per coinvolgere l’intera città di Sanremo. C’è il palco di piazza Colombo e il palco galleggiante su una meravigliosa nave da crociera illuminata a festa. Ci saranno cinque serate imperdibili con i collegamenti durante il Festival. Ed ecco il cast. Ad aprire e chiudere le feste sulla nave ci sarà un rapper che è numero uno in classifica: Tedua aprirà martedì 6 e chiuderà sabato 10 febbraio. E poi mercoledì nella seconda serata un grande artista, produttore e DJ di livello internazionale: Bob Sinclair. Ancora giovedì ci sarà un cantante amatissimo dai giovani: Bresh. E il venerdì un DJ e produttore italiano: il grande ritorno di Gigi D’Agostino.

Sanremo 2024, il grande ritorno di Gigi D’Agostino dopo la malattia

Quattro artisti sensazionali, amati sia dai giovani che dai meno giovani. E proprio questi ultimi non hanno potuto fare a meno di esultare alla notizia della presenza di Gigi D’Agostino, DJ che ha segnato un’epoca d’oro della dance italiana e che fa il suo ritorno su un palcoscenico prestigioso come quello di Sanremo dopo oltre due anni di assenza.

Nel dicembre 2021 D’Agostino aveva annunciato tramite i social di doversi fermare a causa di una grave malattia, di cui non ha mai rivelato i particolari, che lo aveva “colpito in modo aggressivo”. Causa di un “dolore costante”, come lui stesso aveva raccontato, parlando di una sofferenza talmente grande da consumarlo e renderlo debole. Lo storico e iconico DJ non ha mai smesso di lottare da allora, chiudendosi in un silenzio che ha interrotto soltanto lo scorso dicembre, facendo di nuovo capolino sul suo profilo Instagram.

Un piccolo segnale che aveva fatto ben sperare i fan e che nell’annuncio di Amadeus ha trovato una felice conferma: Gigi D’Agostino sta meglio ed è pronto a farci ballare al prossimo Festival di Sanremo.