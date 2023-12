Un incidente sul palcoscenico durante le prove de L'Anno che Verrà ha costretto la Rai a sostituire il regista Stefano Mignucci per il Capodanno condotto da Amadeus

Crotone è in fermento per il Capodanno condotto da Amadeus. La Rai ha scelto per la prima volta la location di piazza Pitagora per la nuova edizione de L’Anno che Verrà, la grande festa a tutta musica che omaggia nel titolo il celeberrimo brano del compianto Lucio Dalla. Qualcosa durante le prove di venerdì 29 dicembre, però, è andato storto: il regista del programma Stefano Mignucci ha avuto un incidente sul palco ed è stato costretto al ricovero e a un’operazione. Che succede adesso al Capodanno di Amadeus?

L’Anno che Verrà, il regista Stefano Mignucci operato al femore

La notizia è rimbalzata sui vari giornali e portali proprio mentre Amadeus presenziava alla conferenza stampa di presentazione del Capodanno di Rai 1, tenutasi a Crotone. La Rai quest’anno ha scelto una location del tutto nuova per L’Anno che Verrà e durante la lunga serata di musica in attesa di brindare al 2024 omaggerà a più riprese la Calabria che la ospita.

Purtroppo, però, Rai 1 è stata costretta a un cambio dell’ultimo momento. Durante le prove di venerdì 29 dicembre, che ha visto esibirsi sul palco molti degli artisti ospiti dello show, il regista Stefano Mignucci assistendo alle prove di un balletto ha avuto un incidente che gli ha provocato una frattura del femore. Da lì i soccorsi immediati, poi la corsa in ospedale e un intervento che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi.

A darne notizia è stato Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai che ha confermato: “L’operazione è andata bene”. Mignucci, che tra gli altri ha diretto anche programmi storici come Passaparola e La Corrida, deve restare ricoverato per qualche giorno, ragion per cui a sostituirlo sarà il regista Sergio Colabona.

L’Anno che Verrà, il programma del Capodanno di Rai 1

“La musica è un collante ed è l’espressione che rappresenta il momento storico in cui nasce, quindi non esiste il concetto di musica migliore o peggiore, ma solo quello di differenze legate al tempo che si vive”, ha affermato Amadeus durante la conferenza di presentazione del Capodanno di Rai 1.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, nell’ambito della convenzione siglata con Rai Com, lo show vede sul palcoscenico allestito in piazza Pitagora a Crotone anche la Big Band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

Tanti i grandi artisti ospiti di Amadeus pronti a esibirsi a cominciare da Annalisa e Paola e Chiara, per proseguire con i Ricchi e Poveri, Sangiovanni, The Kolors, Dargen D’Amico, Romina Power con il figlio Yari Carrisi e tanti altri, tra cui anche l’attore e cabarettista Nino Frassica, molto amato dal pubblico di Rai 1. Presente anche Roberta Morise, conduttrice di origine calabrese che ha da poco annunciato di aspettare il suo primo figlio, con il compito di guidare i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei luoghi più suggestivi della sua Regione.

L’Anno che Verrà va in onda il 31 dicembre su Rai 1 a partire dalle 21, in diretta contemporaneamente anche su Rai Radio1. Prima dello show, inoltre, dalle 17 alle 20.30 viene trasmesso uno speciale dal titolo Aspettando L’Anno che Verrà, seguito dal TG1.