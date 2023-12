Fonte: IPA Amadeus

Il Capodanno si avvicina: per molti, è una consuetudine scegliere tra Rai e Mediaset, che tengono compagnia agli italiani nella lunga serata verso la mezzanotte. Per L’Anno che Verrà 2023, Amadeus ha optato per un cast che riecheggia molto Sanremo. Le vibes ci sono tutte, perché da Paola e Chiara fino a Il Volo e Annalisa, sono in molti gli attori, i cantanti e i comici che salgono sul palco insieme al conduttore. I nomi sono stati annunciati con una story su Instagram.

Amadeus annuncia il cast de L’Anno che Verrà

Non può mancare L’Anno che Verrà su Rai1: lo show per attendere l’arrivo del 1° gennaio 2024, in compagnia degli artisti del momento (e non solo). A condurlo troviamo Amadeus, impegnato in queste ultime settimane con i preparativi del Festival di Sanremo. In vena di annunci, non solo sanremesi, il conduttore ha condiviso su Instagram il cast de L’Anno che Verrà, ed è impossibile non notare molti nomi da “Big”.

L’appuntamento per la serata del 31 dicembre 2023 è super atteso dagli italiani: i palinsesti Rai e Mediaset sono ormai decisi per le feste. Il clou è rappresentato dal Capodanno, che inevitabilmente scorre tra balli, musica e canti, anche grazie a un cast piuttosto variegato. “Ciao a tutti da Amadeus, vi aspetto il 31 dicembre in diretta su Rai1 da Crotone, nella bellissima Calabria, per L’Anno che Verrà. Un cast pazzesco per ballare insieme”.

Per il momento sono stati annunciati Annalisa, i Ricchi e Poveri, Paola e Chiara, Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, il Volo, gli Autogol, Dargen D’Amico e Nino Frassica. Ma… non è finita qui, come ha specificato il conduttore su Instagram. Ormai conosciamo molto bene il conduttore, che ama avere delle sorprese per il suo pubblico. Pertanto, possiamo attenderci altri annunci nei prossimi giorni, in attesa del Capodanno. Osservando alcuni nomi, poi, è impossibile non notare che L’Anno che Verrà sarà un piccolo assaggio di Sanremo, per la presenza di alcuni Big. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, potrebbe essere presente anche Patty Pravo.

L’Anno che Verrà, le anticipazioni

Un programma con cadenza annuale, che da tempo è presente nei palinsesti Rai: va in onda dal 2003, ed è stato condotto negli anni da diverse punte di diamante di Mamma Rai, da Carlo Conti a Fabrizio Frizzi. Dal 2015 è condotto da Amadeus, e le città ospitanti del concerto sono (quasi) sempre state diverse: Matera, Potenza, Roma, Perugia nel 2022 e Crotone nel 2023. Il nome della trasmissione è un omaggio a Lucio Dalla e al suo omonimo e indimenticabile brano.

Ben poche sono – almeno per il momento – le anticipazioni, ma parte del cast annunciato da Amadeus il 17 dicembre 2023 su Instagram ha lasciato contenti gli spettatori. La sfida, in ogni caso, è con Mediaset e Federica Panicucci, che conduce il Capodanno in Musica. Tra gli artisti presenti troviamo Michele Bravi, escluso da Sanremo 2024, ma anche Sophie and The Giants, i Gemelli Diversi, Paolo Meneguzzi, Enrico Nigiotti, Orietta Berti, Al Bano (anche lui escluso dal cast di Sanremo) e tanti altri. Una “sfida” a colpi di share e di musica, nell’attesa del nuovo anno.