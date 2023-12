Fonte: IPA Stefano De Martino, protagonista del Natale Rai

Anche la televisione si trasforma durante il periodo natalizio. Tra Natale e Capodanno i programmi quotidiani si prendono una lunga pausa, lasciando il posto a una programmazione adatta a grandi e piccini, tra grandi classici del cinema festivo e trasmissioni speciali per festeggiare il nuovo anno che verrà. Ecco cosa vedere sui canali Rai a dicembre.

Il palinsesto di Rai 1 per le feste di Natale e Capodanno

Rai 1 accoglierà alcune delle trasmissioni ufficiali, grandi tradizioni del Natale italiano. Si inizia il giorno della vigilia, alle 9.40 del mattino, con il Concerto dal Teatro alla Scala di Milano. Alle 19:20 la prima rete manderà in onda la Messa dalla Basilica di San Pietro e, a seguire, il film per famiglie Remì, tratto dal grande classico Senza famiglia di Hector Malot.

Il giorno di Natale si aprirà con lo speciale dello Zecchino d’Oro condotto da Paolo Belli e Cristina D’Avena. A seguire, la tradizionale messa di Natale ufficiata da Papa Francesco e, alle 12:55, il Concerto di Natali da Assisi con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. E la sera del 25 dicembre, dedicata alla cultura, torna il divulgatore più amato della tv italiana: Alberto Angela con il suo Alberto Angela stasera a… condurrà gli spettatori alla scoperta di nuove magiche città.

Non mancheranno i classici della Disney: la sera di Santo Stefano andrà in onda La sirenetta, mentre giovedì 28 dicembre sarà la volta de Il ritorno di Mary Poppins. Il 30 dicembre, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, Flavio Insinna condurrà una puntata speciale di Techeteche Show dedicata al cantautore.

A salutare il nuovo anno di Rai 1 sarà, anche quest’anno, Amadeus. Sarà lui padrone di casa del concertone de L’anno che verrà, quest’anno in diretta dalla città calabra di Crotone. E sempre il conduttore del Festival di Sanremo decreterà la fine delle feste con lo speciale Affari tuoi Lotteria Italia del 6 gennaio.

Il palinsesto di Rai 2 per le feste di Natale e Capodanno

Rai 2 inaugurerà il palinsesto natalizia la sera del 24 dicembre con il film Natale a Roma. Prima visione per la sera di Natale, quando andrà in onda il film Disney Crudelia, dedicato alla cattiva della Carica dei 101, interpretata da Emma Stone. Grande novità per la sera del 26 dicembre, che vedrà l’esordio di Stefano De Martino in Da Natale a Santo Stefano, show di ispirazione teatrale che alternerà momenti di intrattenimento, musica e comicità.

Giovedì 28 dicembre sarà la volta dello speciale natalizio di Delitti in paradiso, una delle fiction più amate dell’emittente nazionale. Mentre l’ultimo giorno dell’anno torna sui grandi classici di animazione: a corredo di Crudelia, sarà trasmesso il tenero e divertente La carica dei 101. Conclude il periodo vacanziero Monica Bellucci, protagonista de La befana vien di notte 2, in onda venerdì 5 gennaio.

Il palinsesto di Rai 3 per le feste di Natale e Capodanno

Rai 3 resta fedele alla tradizione e la sera di domenica 24 dicembre manderà in onda la 45esima edizione del Circo di Montecarlo – che verrà replicato anche la sera del 31. Sempre alla vigilia, in seconda serata, la commedia Natale in casa Cupiello, diretta e interpretata dal grande Eduardo De Filippo.

Il giorno di Natale, un altro grande classico: La vita è meravigliosa, il cult di Hollywood del 1946, con Frank Capra meraviglioso protagonista. A Santo Stefano in onda Alice e Peter, interpretato da Angelina Jolie e, a seguire, lo speciale Il Papa incontra gli artisti, in onda anche il giorno successivo.