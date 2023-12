Libri sotto l’albero: 10 titoli per accontentare tutti

Dal thriller all'horror, passando per il romanzo d'amore, storico o autobiografico, 10 libri da regalare a Natale per non sbagliare

Con un libro, a Natale, non si sbaglia mai: un regalo non troppo costoso, ma prezioso, che, in base al genere e soprattutto al titolo, può assumere un significato preciso e personale per chi lo riceve. D’altronde già Cicerone, più di 2000 anni fa, diceva che “i libri sono l’alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia”, mentre molto più recentemente Nabokov sosteneva che “sapere che si ha qualcosa di bello da leggere prima di coricarsi è una delle sensazioni più belle della vita”. Come dargli torto?

Abbiamo selezionato 10 titoli diversi tra loro, dal thriller all’horror, passando per il romanzo d’amore, storico o di vita vissuta. Scegliete il vostro regalo!

L’educazione delle farfalle di Donato Carrisi. Il ritorno di uno dei maestri indiscussi del giallo italiano. Un romanzo molto diverso dai precedenti, in cui non ci sono gli investigatori che abbiamo conosciuto nei suoi romanzi, né le forti protagoniste femminili dei suoi libri, come Mila Vasquez o Sandra Vega, ma una donna altrettanto tosta: Serena, broker cinica e senza scrupoli che solo quando perderà, in circostanze tragiche, l’unica figlia che non aveva cercato né voluto, scoprirà il suo senso di maternità. Quello che la porterà a indagare e risolvere un mistero cui nessuno vuole credere e che solo il suo istinto di madre saprà dipanare. Offerta L'educazione delle farfalle Il nuovo incredibile romanzo di Donato Carrisi Gli ultimi giorni dei nostri padri di Joel Dicker. Un altro grande ritorno, quello dello scrittore pluripremiato de La verità sul caso Harry Quebert. Che negli anni, pur portando avanti la storia del protagonista di quel libro, Marcus Goldman, sia ne Il libro dei Baltimore che ne Il caso Alaska Sanders, si è cimentato anche con altri gialli cosiddetti psicologici-deduttivi, quali La scomparsa di Stephanie Mailer e L’enigma della camera 622. Questo è in realtà il suo libro d’esordio, scritto nel 2010 e pubblicato soltanto ora. Un romanzo storico, ambientato durante la seconda guerra mondiale che racconta la storia, tra orrore e amore, di alcuni giovani reclutati per far parte del SOE, sezione speciale dei servizi segreti britannici. Gli ultimi giorni dei nostri padri L'atteso ritorno di Joël Dicker Giù nella valle di Paolo Cognetti. Dopo il successo della trasposizione al cinema del suo primo romanzo, Le otto montagne, con il quale aveva vinto il Premio Strega nel 2017, lo scrittore “scende dai ghiacciai del Rosa per ascoltare gli urti della vita nel fondovalle” attraverso la storia di due fratelli, Luigi e Alfredo, un larice e un abete, dal nome degli alberi che il padre ha piantato davanti alla loro casa. Così diversi tra loro ma accomunati dall’amore per il bicchiere e per la loro casa, che, alla scomparsa del padre, potrebbe valere una fortuna. Offerta Giù nella valle Il nuovo romanzo montanaro di Paolo Cognetti Tre vite una settimana, di Michele Bussi. Un ritorno ai fasti di Ninfee Nere per lo scrittore di gialli francese che non era più riuscito a raggiungerne il livello di quel libro che gli aveva regalato fama internazionale. Qui invece con il mistero intorno ad un cadavere con tre identità e tre donne amate intensamente tiene incollati dall’inizio alla fine e il colpo di scena finale lascia senza parole. Offerta Tre vite una settimana Il ritorno in forma smagliante di Michel Bussi, con un thriller sorprendente Abel. Ben otto anni dopo La sposa giovane, Alessandro Baricco torna al romanzo con un western inquieto e visionario, da lui stesso definito “metafisico”. La storia di Abel, sceriffo di un paese dell’Ovest che sa che maneggiare con precisione la pistola è l’essenza del suo essere, primo di sei fratelli orfani di padre e abbandonati da una madre risoluta e selvaggia, innamorato di Hallelujah Wood, bella e misteriosa, una donna libera che entra ed esce dalla sua vita senza chiedere permesso. Un libro che “sa di vento dell’Ovest, cavalli, pistole e libertà” . Abel Il ritorno di Alessandro Baricco con un western metafisico I leoni di Sicilia, di Stefania Auci. Con l’arrivo in tv della serie tratta dal libro di enorme successo della scrittrice siciliana, pubblicato nel 2019 con un seguito (L’inverno dei leoni) del 2021, quale occasione migliore, per chi non lo conoscesse, di rileggere sulle pagine la bellissima storia della dinastia dei Florio, imprenditori protagonisti nel 1800 dello sviluppo economico della Sicilia di quegli anni, nei quali la loro ascesa economica si mescola con gli avvenimenti storici più importanti, dalla rivoluzione siciliana del 1848 allo sbarco a Marsala di Garibaldi nel 1860. Offerta I Leoni di Sicilia L'incredibile saga dei Florio Fili magici. Il romanzo d’esordio di Cosimo Pedone è un libro che cerca di raccontare l’amore con la A maiuscola, quello profondo e tragico, reale o onirico, portatore di gioia ma anche di sofferenza, che solo le anime gemelle possono provare. Un racconto in cui amore e amicizia si mescolano, in cui “i destini dei protagonisti si intrecciano come dei fili magici a quelli delle persone che hanno amato profondamente”, con un finale tanto spiazzante quanto poetico. Offerta Fili Magici L'emozionante e sorprendente esordio di Cosimo Pedone Come d’aria di Ada D’Adamo. Il libro vincitore del Premio Strega 2023, è il racconto drammatico e straziante della vita della stessa scrittrice, che, con una figlia disabile, alla soglia dei 50 anni scopre di essere gravemente malata. Scoperta che diventa occasione per rivolgersi direttamente alla figlia Daria e raccontare la loro storia. “Un libro magnifico. Un meraviglioso dialogo tra madre e figlia… È di tutti, una storia così, è un dono: si dice grazie, in questi casi, e si sorride” (Conchita de Gregorio). Offerta Come d'aria Un libro magnifico. Un meraviglioso dialogo tra madre e figlia La portalettere di Francesca Giannone. Uno dei casi letterari dell’anno. La storia di Anna, prima donna (del nord) a diventare portalettere nel sud degli anni ’30, che si sconterà contro i pregiudizi e la mentalità arretrata di quegli anni. “Quella di Anna è la storia di una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe. Ed è la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la stessa donna”. Offerta La portalettere Il caso letterario dell'anno, vincitore del Premio Bancarella 2023 La casa delle tenebre, di Jo Nesbo. Il primo horror del re dei thriller nordici. Sorprendente come tutti i suoi romanzi. “Un bosco. Una casa. Una chiamata. E un monito: quando il telefono squilla, non rispondere…Hai il coraggio di entrare nella casa delle tenebre?” Offerta La casa delle tenebre Il primo horror del re dei gialli nordici