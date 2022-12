Come decorare l’albero di Natale in base al tuo segno zodiacale

Fonte: iStock Come addobbare l'albero di Natale secondo il tuo segno zodiacale

Gli astri mettono spesso uno zampino nella nostra vita, e non solamente quando dobbiamo prendere decisioni importanti. Il segno zodiacale può influenzare molto le nostre scelte, anche ora che siamo ad un passo dalle feste di Natale. Avete già addobbato tutta casa e siete entrate nel mood natalizio, o appartenente alla schiera dei “ritardatari” che se ne preoccupano solo all’ultimo momento? Ve lo diranno le stelle: ecco alcuni consigli su come decorare l’albero di Natale in base al segno zodiacale.

L’albero di Natale dell’Ariete

Efficienza e rapidità: sono queste le parole chiave di chi nasce sotto il segno dell’Ariete. Vietato perdere tempo, tutto deve essere pensato a puntino e messo in pratica senza indugiare. L’idea di passare un’intera giornata davanti all’albero di Natale insieme alla famiglia, scegliendo decorazione dopo decorazione come addobbarlo, non è proprio nelle vostre corde. Via libera dunque a soluzioni che vi permettano di impiegare solo pochi minuti per donare alla vostra casa un’atmosfera natalizia: alberi pop-up e abeti già decorati sono il top. E il colore giusto non può che essere il rosso, quello della passione che vi contraddistingue. Meglio ancora se abbinato ad alcuni dettagli neri, per renderlo ancora più intenso.

L’albero di Natale del Toro

Amanti delle tradizioni ed estremamente sensibili ai sentimentalismi, voi appartenenti al segno del Toro non sapete proprio resistere all’idea di preparare un albero di Natale davvero sensazionale. Aprire gli scatoloni con le vecchie decorazioni della vostra infanzia, mettere su una compilation di canzoni natalizie e iniziare a decorare l’abete è un vero rituale che attendete con impazienza tutto l’anno. Il vostro albero sarà dunque ricchissimo di addobbi, nei più tradizionali colori del rosso e del verde. E dal momento che siete molto golosi, non mancheranno biscottini e caramelle da appendere (che però spariranno fin troppo in fretta!).

L’albero di Natale dei Gemelli

Per i Gemelli è sempre festa: da veri amanti di tutto ciò che è rumoroso e scintillante, il Natale è un’occasione ghiottissima che sapete sfruttare al massimo delle vostre possibilità. Non c’è stanza che non brillerà, una volta che vi sarete passati con le vostre decorazioni natalizie. E per l’albero, avete idee a non finire: adorate le luci multicolori che seguono il ritmo della musica, le palline ultra decorate, fiocchi e nastri di ogni tipo e una mega stella come puntale – perché il vostro abete non deve passare inosservato. Nella scelta dei colori, sapete sbizzarrirvi a dovere. Spazio soprattutto al blu e al rosso, due tonalità intense che rispecchiano in modo particolare il vostro animo estroso.

L’albero di Natale del Cancro

Voi del Cancro siete molto romantiche e legate al passato, alle belle tradizioni di famiglia che rimangono indelebili nel cuore sin dai tempi della vostra infanzia. Sicuramente avrete ancora – in cantina o in soffitta – proprio lo stesso albero di Natale che da bambine decoravate con tanta gioia, assieme a mamma e papà. O quantomeno avrete conservato gli addobbi che più vi ricordano l’atmosfera familiare di una volta, la stessa che oggi riproponete ai vostri bimbi. Nel salone non manca mai un albero gigantesco, che può accogliere tanti doni per grandi e piccini. Mentre le vostre decorazioni preferite sono quelle in plastica, infrangibili anche se afferrate dalle mani più piccoline.

L’albero di Natale del Leone

Ogni buona Leoncina che si rispetti ama decorare in grande la sua casa, in preda a quella spinta un po’ megalomane (e sicuramente molto esuberante) che le fa vivere il Natale a mille. Vi piace fare buona impressione su tutti coloro che poseranno lo sguardo sul vostro albero di Natale, quindi avete già pensato ad un allestimento dalle mille e una notte. Adorate il verde e l’oro, un mix elegante e lussuoso che non passa mai di moda. L’abete che avete deciso di decorare è (ovviamente) vero e di taglia extralarge, un colosso che vi accompagnerà per tutte le feste. Per gli addobbi, un’unica regola: più è, meglio è! Sbizzarritevi con la fantasia, e godetevi questo momento magico.

L’albero di Natale della Vergine

Impaurite dal disordine e dal caos, voi della Vergine preferite godervi un Natale minimal (almeno per quanto riguarda gli addobbi). Siete pratiche e super ordinate, quindi la vostra scelta ricade – anno dopo anno – su un albero piccino e rigorosamente finto, che non perda aghi di pino in ogni dove. Non amate i colori troppo sgargianti e, men che meno, i mix improbabili: se non vi siete ancora convertite all’albero total white che non richiede alcuna decorazione, rientrate sicuramente tra coloro che optano per un solo colore. Possibilmente il verde, l’argento e il bianco, che non impegnano troppo e sono rilassanti alla vista.

L’albero di Natale della Bilancia

L’eleganza è il vostro motto, e a Natale non vi piace esagerare – pur seguendo la moda e le sue tendenze più amate. Voi che siete nate sotto il segno della Bilancia non esitate a trascorrere lungo tempo nella scelta dei dettagli, affinché tutto sia in perfetta armonia. L’albero di Natale è lo stesso di sempre, quello che avete acquistato tanto tempo fa dopo una minuziosa selezione (e che non abbandonerete ancora per molti anni). Le decorazioni invece cambiano in base ai nuovi trend, sempre mantenendo un delicato equilibrio che vi permetterà di non apparire mai pacchiane. I vostri colori preferiti sono il bianco e l’oro, raffinati e intramontabili.

L’albero di Natale dello Scorpione

Puntando tutto sull’originalità, voi appartenenti al segno dello Scorpione amate distinguervi dagli altri anche durante le feste natalizie. Le tradizioni non sono il vostro forte: preferite piuttosto che l’albero di Natale sia davvero unico e inimitabile. Questa è l’occasione giusta per tirare fuori l’animo rock (e un pochino dark) che vi contraddistingue da sempre. Vi piace molto il contrasto del black and white, quindi il vostro abete sarà nero e spruzzato di neve finta, con decorazioni anch’esse nere e bianche, con una texture lucida che scintilla in soggiorno. Anche le candele, disseminate per tutta casa, sono un’ottima idea in linea con il vostro spirito.

L’albero di Natale del Sagittario

Il Sagittario è sempre stato uno spirito libero, un amante dell’avventura e del divertimento ad ogni costo. Se siete nate sotto questo segno, sicuramente non impazzite per il classico albero di Natale con palline e fiocchetti. I vostri addobbi natalizi sono all’insegna dei viaggi che tanto amate: l’abete diventa dunque un diario di bordo, decorato con oggetti provenienti da ogni angolo del mondo, ricordi inimitabili della vostra più grande passione. E non possono mancare frutti, spezie e altri cibi profumatissimi che vi riportano immediatamente ai luoghi incantevoli che avete visitato.

L’albero di Natale del Capricorno

Pur non essendo molto portate per tutto ciò che è opulento e vistoso, voi Capricorno non sapete rinunciare alla magia del Natale. Senza mai esagerare, le vostre decorazioni sono eleganti e puntate al minimalismo. Scegliete sempre un albero di Natale piuttosto piccolo, privo di troppi fronzoli, e negli addobbi avete fatto vostra la regola “less is more”. Niente colori troppo brillanti, né mix particolari: solitamente optate per una sola nuance che utilizzate per tutta casa (o almeno per quelle poche decorazioni alle quali non volete proprio rinunciare). In particolare, apprezzate molto i colori come il tortora e il beige, naturali e delicati.

L’albero di Natale dell’Acquario

La creatività è il vostro forte, volete assolutamente distinguervi con fantasia e decorazioni che nessuno nel vicinato ha sicuramente mai nemmeno pensato di sfoggiare. Spazio ad un albero di Natale super size ricco di lucine colorate e qualsiasi tipo di addobbo – purché bizzarro da vedere. I vostri colori preferiti sono il blu e il bianco, nuance che richiamano l’acqua. Tuttavia non disprezzate un po’ di brio, aggiungendo qua e là colori più vivaci e brillanti. Ah, il vostro spirito super tecnologico vi spinge a trovare un sacco di gadget elettrici per addobbare tutta casa, albero incluso.

L’albero di Natale dei Pesci

Eccoci infine ai Pesci: siete delle grandi sognatrici, dall’animo gentile e romantico. Volete godervi le feste in compagnia delle persone che amate, e le decorazioni non sono poi così importanti. Tuttavia, l’atmosfera natalizia vi spinge a fare un bellissimo albero di Natale, per regalare gioia ai vostri cari: scegliete sempre colori delicati, e il vostro ideale è l’abete rosa da addobbare con palline bianche e una spruzzata di neve finta. Non può mancare un grande spazio per i regali, perché il vostro obiettivo è donare agli altri, soprattutto in un momento che è da sempre caratterizzato da gioioso scambio.