Natale in compagnia, 10 giochi da tavola perfetti per le feste

Le vacanze di Natale sono il periodo perfetto per sfidare amici e parenti con i giochi da tavola. Preparate il necessario: panettone, pandoro, tisana o vino, una playlist e iniziate il gioco. Quest’anno molti passeranno a casa la sera di San Silvestro, altri inviteranno i propri cari ma eviteranno le feste in pompa magna. Potete sfruttare l’occasione per i giochi di società. Tutti li amano, chi dice il contrario mente. Ecco i nostri 10 preferiti suddivisi per categoria.

Grandi classici

Impossibile non conoscerlo e non averci mai giocato, è forse l’unico dei giochi da tavola che conoscono davvero tutti.

Il Monopoli è un classico gioco da tavolo che mescola strategia e fortuna, coinvolgendo i giocatori nell’acquisto e nella gestione di proprietà immobiliari. Il gioco continua finché rimane un solo giocatore solvente che diventa quindi il vincitore!

Se hai già l’originale puoi sbizzarrirti con le tantissime versioni esistenti: avevi mai visto la versione del Monopoli di Super Mario Bros?

Un altro grande classico che ha fatto divertire tutto il mondo: Risiko! Un gioco da tavolo strategico che verte sulla conquista di territori e il controllo del mondo: vince il miglior e più veloce conquistatore di tutti i territori. O lo ami o lo odi, tu da che parte stai?

Gioca con le parole ma attento a cosa dici: stiamo parlando di Taboo, il gioco di parole ed espressioni che coinvolge la capacità di comunicazione e la destrezza verbale dei giocatori. L’obiettivo principale di Taboo è far indovinare a membri della propria squadra una parola specifica, senza utilizzare alcune parole “tabù” o correlate elencate sulla carta della parola stessa. Tu come te la cavi?

Per tutta la famiglia

Ticket to Ride – versione Europa – sarà un lungo viaggio attorno ad il tavolo di casa tua.Dalle scoscese colline di Edimburgo ai moli soleggiati di Costantinopoli, fino a Pamplona, partite per un’emozionante avventura tra le città europee di inizio secolo. Ticket to Ride Europa è ideale per famiglie, bambini, giocatori alle prime armi e giocatori più esperti. Le regole sono semplici, dovete sfidare gli altri giocatori per collegare le città europee più importanti, rivendicando le rotte ferroviarie sulla mappa. Ogni tratta vi farà accumulare punti!

Non possiamo non parlarvi di Dobble, il gioco perfetto da portare con sè, in montagna, al mare o a casa di amici. Grazie alla sua comoda scatolina di latta dalle dimensioni contenute, è sempre pronto ad allietare i momenti in famiglia o con gli amici. Questo gioco in scatola comprende cinque mini-giochi basati sulla rapidità: potete giocare i mini-giochi in un ordine specifico, casualmente, oppure potete continuare a giocare sempre allo stesso più volte. Divertente e fluido, adatto a tutte le età.

Forse conoscete già Il Gioco della Vita, una corsa tra le esperienze della vita. Girando lo spinner vi troverete a prendere scelte importanti che la influenzeranno dall’inizio fino al momento della pensione. Lo spazio sul tabellone è un vasto riferimento a un percorso di vita, dove i giocatori girano iniziano scoprire il loro destino o scegliere la loro strada. Le carte azione danno ai giocatori delle opzioni per affrontare le avventure che si presentano durante il percorso. Sembra complesso ma è molto appassionante.

Meno conosciuti

Nella top dieci non può mancare Dixit. Un affascinante gioco di carte e narrazione che stimola immaginazione e fantasia, perfetto da giocare in famiglia e con gli amici. Dixit è un gioco sorprendente, conviviale e divertente, capace di coinvolgere giocatori di ogni età, trasportandoli in viaggio in un universo onirico e poetico. Avrete l’opportunità di esprimere il vostro immaginario attraverso parole e immagini e di creare indimenticabili momenti di condivisione. Da avere!

Avete mai sentito parlare di Exploding Kittens? Si tratta di un card game veloce perfetto per chi ha poca pazienza nei giochi di società. Una specie di roulette russa in un irriverente e semplice gioco di carte, che farà impazzire sia i giocatori alle prime armi che quelli di più lungo corso. Al proprio turno si possono giocare carte dalla propria mano o passare, ma bisogna sempre pescare. Appena qualcuno pesca una carta Exploding Kitten… esplode ed è eliminato, a meno che non abbia in mano un DisinnesGatto. In tal caso, il giocatore torna in gioco e rimette la bomba nel mazzo… Senza esclusione di colpi.