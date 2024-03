Luci da esterno: le più belle per rendere magiche le tue sere d’estate

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Chi ha la fortuna di avere un bel giardino o un piccolo balcone dove trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta non aspetta altro che l’estate: è lo scenario ideale per splendide serate da passare in coppia o con gli amici per trovare refrigerio dopo una lunga e afosa giornata. E non possono mancare delle bellissime luci da esterno, per creare un’atmosfera suggestiva (o addirittura romantica). Quelle alimentate dall’energia solare consentono non solo di risparmiare – e fare del bene all’ambiente – ma anche di dare vita a splendidi giochi di luce. Ecco alcuni dei prodotti migliori da acquistare per ravvivare i tuoi spazi esterni.

Catene luminose da esterno

Perfette per illuminare spazi un po’ più grandi, le catene di luci da esterno ad energia solare sono formate da numerose lampadine LED che aiutano a ridurre i consumi e offrono una bellissima atmosfera molto accogliente. L’alimentazione, mediante piccoli pannelli solari, è sostenibile e soprattutto autonoma: non dovrete più preoccuparvi della corrente o di dover sostituire le pile.

La catena luminosa di Stanbow è lunga 9 metri e può essere appesa davvero ovunque, grazie anche alla sua ottima resistenza agli agenti atmosferici. Sono disponibili ben 8 modalità di illuminazione, per soddisfare ogni esigenza: potrai divertirti a cambiare atmosfera tutte le sere, per sorprendere i tuoi amici.

Catena luminosa Stanbow L’illuminazione perfetta per le tue serate più divertenti

Per un grande giardino da illuminare, serve una catena luminosa di tutto rispetto: quella proposta da Yuucio è lunga ben 30 metri, per dare luce anche agli spazi più ampi. Con una carica completa, avrai ben 8-12 ore di illuminazione. E nelle giornate più scure, nessun problema: il collegamento USB permette di fare il pieno di luce in ogni condizione.

Catena luminosa Yuucio Catena di luci extra lunga, per illuminare anche gli spazi più grandi

Proprio come in discoteca: la catena luminosa di Lqwell è formata da sfere multicolore, per offrire un’ambientazione ricca di divertimento. Le luci LED sono perfette per le tue feste estive, magari da organizzare in balcone o a bordo piscina. La catena è disponibile in diverse dimensioni, da 5 metri a 13,2 metri di lunghezza.

Catena luminosa colorata Lqwell Tanti colori suggestivi per allietare le tue feste all’aperto

Luci solari da esterno decorative

Se vuoi qualcosa che sia non solamente funzionale ma anche decorativo, non potrai che innamorarti della stringa luminosa di JZK: le sue lampade LED hanno la forma di graziosissimi fiorellini, realizzati in silicone morbido. Puoi anche scegliere tra diverse modalità di illuminazione, per creare la tua atmosfera preferita.

Stringa luminosa JZK Tanti piccoli Fiori per illuminare il tuo angolo relax all’aperto

Piccole perle luminose su lunghi steli da infilare nel terreno: le luci solari Cnkeeo forniscono un’illuminazione soffusa che ti conquisterà. Un comodo telecomando consente di passare da una modalità all’altra, ma anche di programmare l’orario di accensione e spegnimento.

Offerta Luci solari Cnkeeo Bellissime lucine puntiformi per creare un’atmosfera soffusa e romantica

La decorazione luminosa Ieeilulu è senza dubbio molto originale: si tratta di un pavone in metallo, con decine di luci colorate ad energia solare che illumineranno il tuo spazio all’aria aperta. Il materiale non si arrugginisce e può rimanere esposto all’acqua senza alcun problema.

Decorazione luminosa Ieeilulu Un bellissimo pavone luminoso per arredare giardino o balcone

Faretti segnapasso ad energia solare

Un’ottima idea per creare un vero e proprio percorso luminoso in giardino: i faretti segnapasso di Qedertek sono piccoli e durevoli, realizzati in acciaio inossidabile. Il kit è composto da 8 pezzi che vanno interrati, senza bisogno di cavi o altre fonti di alimentazione ingombranti, grazie al piccolo pannello solare di cui sono forniti.

Offerta Faretti segnapasso Qedertek Piccoli e super luminosi, per creare un percorso di luci all’esterno

Se non hai un giardino in cui piantare i faretti, puoi usare quelli di Quntis: vanno semplicemente poggiati a terra, e sono così resistenti che vi potrai passare sopra persino con l’auto. Una carica di sole 4 o 5 ore è sufficiente per illuminare per ben 20 ore consecutive. E la luce è davvero potente, dal momento che è visibile sino a 500 metri di distanza.

Faretti segnapasso Quntis Visibilità sino a 500 metri: l’ideale per i grandi spazi aperti

Infine, le barre luminose YiLaie sono la scelta perfetta per illuminare un bel patio o una scala all’aperto, per la loro forma allungata. Impermeabili e resistenti, i faretti LED possono essere installati tramite biadesivo (anch’esso impermeabile) per non dover far uso di altri sistemi di fissaggio.

Barre segnapasso YiLaie Faretti di forma allungata, perfetti per ogni situazione

Luci solari a picchetto

Le luci solari a picchetto fungono da segnapasso, ma offrono un’illuminazione maggiore. I faretti di Axduwab hanno un’ampia superficie luminosa e un angolo di ben 300°. Sono disponibili 3 modalità di illuminazione, per chi ha esigenze di luce più importanti (e può accontentarsi di una durata minore).

Faretti Axduwab Luci a picchetto con ampio angolo di illuminazione

Ottima scelta decorativa, le luci a picchetto di Ortiny hanno uno stile retrò davvero particolare: il design unico si fonde con l’efficienza data da un’illuminazione potente, nei toni caldi che rendono l’atmosfera più accogliente. I pannelli solari funzionano dalle 8 alle 12 ore continuative con una sola carica.

Luci a picchetto Ortiny Design retrò per dei faretti bellissimi, da installare nel tuo giardino

Più moderno è invece lo stile delle luci a picchetto di Czoele, robuste ed eleganti: realizzate in ABS, un materiale molto resistente alle intemperie, sono alimentate da pannelli solari che si ricaricano in 6-8 ore, per illuminare tutta la notte.

Luci a picchetto Czoele Bellissimi faretti per illuminare i tuoi spazi all’aperto

Illuminazione facciata ad energia solare

Oltre a illuminare i viali d’accesso, le zone di condivisione e tutti quei dettagli in grado di trasformare le atmosfere outdoor, puoi anche cambiare il volto ai muri che delineano gli ambienti attraverso le illuminazioni per la facciata. Le luci solari da parete Lotmos hanno 4 faretti LED da installare sul muro, nei punti principali della casa: hanno 3 modalità di funzionamento, che consente di fare luce solo quando necessario (ad esempio durante il passaggio di una persona).

Luci solari da parete Come illuminare pareti e muri con stile ed eleganza

Eleganti e un po’ vintage, le lanterne solari di LeiDrail si installano in pochi minuti e offrono una luce calda in grado di ricreare un ambiente molto accogliente. I faretti sono resistenti alle intemperie e dotati di pannelli solari che permettono una ricarica completa in poche ore.

Lanterne solari da parete Luci solari a forma di lanterne che illuminano i tuoi spazi esterni

Perché scegliere le lampade solari per gli esterni

I motivi per cui scegliere le lampade solari per illuminare e decorare gli esterni sono tantissimi. Si tratta infatti di soluzioni economiche, sostenibili e versatile che presentano molteplici vantaggi.

Non richiedono nessuna installazione, né tanto meno costose opere murarie ed elettriche, e riducono a zero i consumi essendo alimentate dall’energia solare accumulata durante il giorno. La loro presenza, dopo il tramonto, assicura una buona illuminazione che rende perfettamente fruibili gli spazi all’aperto per gli abitanti della casa e i loro ospiti. Ultima, ma non meno importante, è la loro funzione estetiche: con queste luci gli spazi esterni si accendono di magia.

