Il sole è vita, ce lo hanno insegnato fin dalle elementari: la luce dei raggi solari hanno un beneficio diretto non solo sulla terra e le piante ma anche sul benessere dell’uomo, fisiche e mentali. Per questo c’è chi ha provato a creare lampadine che si avvicinino il più possibile alla luce naturale. Il trend viene dagli Stati Uniti ed è frutto di lunghe ricerche; inizialmente il compito di progettare un prodotto capace di replicare la luce naturale fu assegnato alla NASA, dopo che astronauti e membri del personale di bordo nei sottomarini Usa avevano iniziato a sviluppare problematiche legate alla mancanza di esposizione alla luce del sole. Oggi le troviamo diffuse nel mercato e accessibili a chiunque.

Funzionamento e benefici

Le lampade che cercano di ricreare la luce solare sono progettate per emettere una luce simile a quella del sole, spesso con l’obiettivo di fornire benefici simili a quelli della luce solare naturale. Queste lampade sono comunemente chiamate “lampade da luce naturale” o “lampade a spettro completo”. Sono dette ”a spettro completo” in quanto tentano di emettere l’intero spettro di luce visibile, così come la luce ultravioletta (UV) e infrarossa (IR), in modo da avvicinarsi il più possibile alla composizione della luce solare.

L’uso di queste lampade può avere diversi benefici come ad esempio, possono contribuire a migliorare l’umore, ridurre la stanchezza e aumentare i livelli di energia. Sono spesso utilizzate per combattere la depressione stagionale, il disturbo affettivo stagionale (SAD) e altri disturbi legati alla mancanza di luce solare oppure prevenire i disturbi della vista associati a una troppo lunga esposizione alle luci artificiali, dall’affaticamento oculare ai mal di testa.

Sono anche impiegate proprio come terapia per la cosiddetta terapie della luce, dove le persone trascorrono un periodo di tempo giornaliero esposte a questa luce artificiale per compensare la mancanza di esposizione alla luce solare naturale.

Quando si sceglie una lampada a spettro completo, è importante considerare la sua intensità luminosa, la temperatura del colore e la qualità dello spettro emesso. Questi fattori possono influenzare l’efficacia della lampada per scopi specifici.

L’utilizzo ideale di queste lampade è quello di illuminare ambienti interni, come uffici o abitazioni, dove la luce naturale potrebbe essere limitata , soprattutto per ambienti dedicati alla lettura, allo studio e più in generale al lavoro.

