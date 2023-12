Come arredare un angolo di casa in stile chalet

Fonte: iStock Come arredare casa in stile chalet

Immaginate una calda e accogliente baita in montagna: fuori dalla finestra la neve scende lenta, mentre davanti al camino c’è un tepore delizioso. Ricreare un ambiente simile non è difficile, servono solo un po’ di attenzione ai materiali e tanta fantasia. C’è spazio per il legno, meglio se lasciato rustico, per i tessuti di ogni tipo e per tante decorazioni che impreziosiranno la tua casa. Scopriamo allora come arredare un angolo in stile chalet.

Cos’è lo stile chalet

Caratterizzato da un’atmosfera calda e accogliente, lo stile chalet mira a ricreare in casa quel suggestivo ambiente che si può trovare in una baita di montagna. È dunque l’ideale per chi ama l’inverno e la neve, per chi vorrebbe trascorrere giornate intere sul divano con una coperta addosso, guardando il camino e sorseggiando una buona tazza di tè caldo. Protagonisti principali di questo stile di interior design sono soprattutto il legno e i tessuti, meglio ancora se si parla di lana e di velluto, ma anche di fantasie come il tartan. Il risultato finale è un effetto rustico che, a piacere, può risultare anche un po’ chic. Vediamo come ottenerlo in casa.

Come arredare la sala in stile chalet

Uno degli ambienti che meglio si presta a trasformarsi in stile chalet è senza dubbio la sala: è il cuore della casa, dove ci si rilassa in compagnia della propria famiglia. Se volete creare un angolino rustico che ricordi una calda baita di montagna, avrete davvero moltissime possibilità tra cui scegliere. Partiamo dal divano: principe della sala, deve essere in tessuto e occupare gran parte dello spazio, magari in abbinamento ad un paio di poltrone imbottite o di una sedia a dondolo rivestita. Ovviamente non possono mancare numerosi cuscini, sia a tinta unita che in fantasia scozzese, e un bel plaid morbido a drappeggiare la spalliera.

Sbizzarritevi poi con le decorazioni: appendete al muro delle corna di cervo, distribuite in giro per la stanza delle piccole sculture in legno e non dimenticate un tappeto in finta pelliccia da sistemare davanti al divano, per dare un tocco chic alla vostra stanza. Se avete un bel camino, lasciatelo il più rustico possibile, meglio se con mattoni a vista e con una robusta mensola in legno grezzo, dove potrete sistemare dei vasetti di fiori – un’ottima idea anche per profumare l’ambiente, oltre che per arredare con gusto il salotto.

Se volete invece optare per ricreare lo stile chalet in sala da pranzo, armatevi di pazienza e recuperate delle vecchie assi di legno: potrete utilizzarle per rivestire due pareti – va benissimo anche fino a metà altezza, per non scurire troppo l’ambiente. È in quell’angolo che andrete a sistemare il tavolo, ovviamente anch’esso in legno per un effetto rustico che conquisterà i vostri ospiti. Infine, aggiungete al muro una madia di recupero dove sistemare piatti, bicchieri e stoviglie, così da avere sempre tutto a portata di mano.

Come arredare la cucina in stile chalet

Arredare una cucina in stile chalet richiede solitamente un intervento più ampio, quindi l’ideale è farlo se avete intenzione di cambiare l’intero mobilio. In questo caso, optate per una nuova cucina interamente in legno massello, di quelle non solamente molto belle esteticamente, ma anche in grado di durare una vita intera (e forse molto di più). Per il rivestimento, potete scegliere dei mattoncini grezzi a vista o una bella pietra che contrasta con il “caldo” del legno: l’effetto rustico è assicurato.

Naturalmente, nulla vi impedisce di fare il contrario: rivestite le pareti con il legno e optate per mobili in laminato effetto legno, scegliendo tra i colori che preferite (in caso di rivestimento dalle tonalità calde, l’abbinamento perfetto è con il grigio scuro). Si tratta di una soluzione un po’ più moderna, che potete però rendere rustica con i dettagli. Ad esempio, utilizzando un piano di lavoro in pietra o inserendo un lavello anch’esso in pietra.

Anche una cucina in muratura si adatta alla perfezione allo stile chalet: in questo caso avrete bisogno di un po’ di manodopera, ma il risultato è eccezionale. Al posto dei pensili, optate per delle mensole in legno grezzo e avrete così il tocco rustico perfetto per imitare le più belle baite di montagna. E se non avete la possibilità di cambiare completamente la cucina? Nessuna paura: potete portare un pizzico di stile chalet facendo attenzione ai dettagli.

Ad esempio, fate spazio per una piccola isola completamente in legno, con tanti cassetti e ante dove riporre tutto l’occorrente per preparare i vostri manicaretti. Anche le mensole in legno grezzo sono un’ottima scelta, potrete esporre le vostre porcellane più belle o degli eleganti barattoli dove sistemare pasta, biscotti e cerali in piena vista. Ancora, se lo spazio lo permette, trasferite qui l’angolo da pranzo rivestendo due pareti in legno e aggiungendo un tavolo dall’aspetto rustico. Meglio ancora se, contro la parete, riuscite a sistemare una panca dove poggiare un po’ di cuscini colorati.

Come arredare la camera in stile chalet

Passiamo infine alla camera da letto, l’ambiente ideale dove ricreare lo stile chalet, perché è la stanza in cui il calore e il relax la fanno da padrona. Potete semplicemente giocare con i tessuti, aggiungendo un bel plaid in finta pelliccia e dei cuscini tartan sul letto, oppure un tappeto rustico ai suoi piedi. Ma se avete la possibilità di fare qualche modifica un po’ più importante, potrete dare vita ad un’atmosfera da vera baita di montagna. Ad esempio, ricoprite di assi di legno la parete dove poggia la testiera del letto, aggiungendo ai lati due mensoline rustiche al posto dei comodini.

Un’altra idea originale consiste nell’eliminare l’armadio e costruire una struttura a ponte da posizionare sopra il letto. Naturalmente, optate per il legno come materiale principale: l’effetto è garantito. Se avete spazio in abbondanza, dedicate un angolo della camera a zona relax: posizionate una vasca idromassaggio angolare e rivestitela di pannelli di legno, aggiungete qualche candela per creare l’atmosfera e potrete trascorrere ore meravigliose mentre fuori fa freddo. Infine, nella camera dei bambini realizzate un letto a castello in legno con una bella scala per salire e scendere. Sarà in perfetto stile chalet, e i vostri figli se ne innamoreranno.