Madia moderna, a cosa serve e come utilizzarla per arredare casa

Uno dei complementi d'arredo più versatili in assoluto: ecco che cos'è la madia moderna e come usarla (anche in modo fantasioso) per arredare casa

Fonte: iStock Come arredare casa con una madia moderna

Arredare casa con gusto ed eleganza, senza però rinunciare alla comodità e alla funzionalità: questa è una delle sfide più ardue per chi si appresta al fai da te e preferisce non avvalersi dei consigli di un esperto. Ma non è una missione impossibile, soprattutto se si gioca con quei complementi d’arredo che si possono utilizzare in maniera estremamente versatile. È il caso della madia moderna, una credenza che ora lascia la cucina e la sala da pranzo, per trasformarsi in un pezzo d’arredamento di design che sta bene davvero in ogni stanza della casa. Ecco a cosa serve e come usarla (anche in modo originale).

Madia moderna: cos’è e a cosa serve

Facciamo un passo indietro nel tempo e scopriamo che cos’è la madia: storicamente, si tratta di un mobile rustico di legno che veniva impiegato come piano d’appoggio per impastare e che, al suo interno, conteneva cibi e utensili per la cucina, fungendo quindi da dispensa. A differenza della credenza, dunque, era più alta e più stretta affinché fosse comodo usare il suo piano da lavoro. Naturalmente, vista la sua funzione, la madia si è sempre trovata in cucina o, al massimo, nella sala da pranzo – dove veniva impiegata dalle famiglie più ricche per servire il buffet.

Oggi non è più così: la madia, pur conservando nella maggior parte dei casi le sue forme originarie, diventa un complemento d’arredo versatile e moderno, in grado di adattarsi ad ogni tipo di ambiente. Volendo rimanere un po’ più vicini alla tradizione, la versione moderna della madia resta comunque ancorata alla zona giorno e viene utilizzata per riporre piatti, bicchieri e altre stoviglie, ovvero tutto il necessario per apparecchiare la tavola. In alternativa, può trovare spazio in cucina per organizzare pentole e altri strumenti utili per chi ama stare ai fornelli.

Una madia moderna è un complemento d’arredo di design molto elegante, che può essere composto da cassetti, ante o vani a giorno (quando non, ovviamente, da una delle infinite combinazioni di questi elementi). Al suo interno possono essere riposti gli oggetti più vari: dal servizio “buono” che tutti abbiamo in casa, in attesa dei nostri ospiti, a qualche soprammobile di design, dai nostri libri preferiti alla collezione di vinili o di action figure. Insomma, la madia può essere impreziosita davvero da qualsiasi cosa ci rappresenti al meglio, perdendo la sua originale funzione di semplice dispensa.

Dove sistemare la madia moderna

Come abbiamo visto, la madia moderna non deve per forza essere sistemata in cucina – anche se, naturalmente, può ancora trovarvi spazio per riempire una parete rimasta vuota e aggiungere qualche vano che può sempre tornare utile. Viene ampiamente usata nella zona giorno, come complemento d’arredo per il living room: si abbina perfettamente al tavolo della sala da pranzo, dove funge da piano di servizio per le pietanze (come in passato serviva per il buffet). In alternativa, visto che oggigiorno non è pratica comune aver bisogno di un mobile apposito dove poggiare i piatti da portare in tavola, possiamo usarla in soggiorno.

È l’ideale per sostituire il classico mobile componibile da parete che in moltissime case viene usato per sistemare il televisore: possiamo dunque poggiare la madia contro la parete principale del soggiorno e poi giocare con mensole, cubi o altri vani sospesi per creare la nostra personalissima composizione a muro. Una delle scelte d’arredamento più frequenti è l’open space, dove abbiamo un ambiente unico che si divide in cucina, sala da pranzo e soggiorno: la madia moderna può così trasformarsi in divisorio, per separare idealmente gli ambienti – ad esempio, può essere posizionata dietro il divano, quando quest’ultimo si trova al centro della stanza.

Una delle zone più difficili da arredare con gusto è l’ingresso, soprattutto se è di medie dimensioni. In questo caso, una madia moderna è perfetta: riempie senza troppo ingombro e offre un punto d’appoggio per tutto quello che ci serve quando usciamo di casa (dalle chiavi alla borsa, passando per l’ombrello o gli occhiali da sole). Lasciando invece la zona giorno, ecco che la madia si presta a diventare un complemento d’arredo per impreziosire il corridoio, oppure per sostituire il comò in camera da letto, alleggerendo l’arredamento della stanza.

Colori, stili e fantasie: come usare la madia moderna

Abbiamo visto tantissime idee per arredare casa con una madia moderna: possiamo usarla per dare un tocco di colore o di movimento ad ogni stanza, oltre che per sfruttare dello spazio aggiuntivo che talvolta si rivela davvero prezioso. Così, da semplice mobile utilizzato come dispensa, può diventare un bellissimo complemento porta televisore, un elemento di design per arredare l’ingresso o il corridoio, un’integrazione della camera da letto e molto altro. Naturalmente, è importante giocare bene con le finiture e i colori per creare il giusto effetto.

In commercio si può trovare davvero la madia giusta per ognuno di noi, tra un’infinità di sfumature ed essenze che lasciano proprio l’imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda la finitura, si può optare per l’effetto legno o, se si ama uno stile più moderno e minimal, per l’anta laccata – sia opaca che lucida. In spazi piccoli o non troppo luminosi, inoltre, si può scegliere un’anta a specchio che aumenti le dimensioni e fornisca più luce. Via libera poi alla fantasia per quanto riguarda la composizione: tra cassetti, sportelli e vani a giorno c’è una tale varietà di scelta che è impossibile non trovare il modello perfetto per le nostre esigenze.

Cosa mettere sopra la madia moderna

Una volta scelta la madia moderna perfetta per noi e dopo averla sistemata al posto giusto, occorre impreziosirla. Cosa mettere sul suo ripiano superiore, in bella vista? Ad eccezione del caso in cui venga usata come mobile porta televisore (e abbia quindi il piano già occupato), si può scegliere in base ai nostri gusti assolutamente personali. Spazio allora a soprammobili, vasi di fiori, cornici con le nostre foto più belle, lampade di design, piatti decorativi e quant’altro stuzzichi la nostra fantasia. Un’idea potrebbe anche essere quella di lasciare il piano della madia vuoto, e di appendere invece dei quadri o un bello specchio sulla parete al di sopra del mobile stesso.