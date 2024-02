Casa in stile Tudor: come realizzarla

Una scelta elegante e raffinata, che non punta sull'eccesso ma sulla semplicità: scopriamo insieme come arredare casa in perfetto stile Tudor

Fonte: iStock Come arredare casa in stile Tudor

Nello scegliere l’arredamento della propria casa, ci sono tantissime ispirazioni da cui trarre spunto: oggi vogliamo esplorare lo stile Tudor, che richiama l’architettura medievale dell’Inghilterra del ‘500 e si presenta con forme armoniose e dal sapore retrò, ma anche con un’eleganza e una raffinatezza d’altri tempi. Scopriamo in che modo valorizzare la vostra casa seguendo i dettami di questo stile di interior design.

Che cos’è lo stile Tudor

Lo stile Tudor nasce in architettura sul finire del’400, diffondendosi soprattutto in Inghilterra, e si sviluppa per almeno un secolo dando vita a numerosi capolavori. Ci sono moltissimi esempi di edifici famosi che rispecchiano questi dettami, come la celebre Cappella di Enrico VII costruita in un’ala dell’Abbazia di Westminster, o ancora la St. George’s Chapel presso il Castello di Windsor, dove sono sepolti la Regina Elisabetta II e suo marito, il Principe Filippo. Questo tipo di architettura è poi ampiamente stato usato nella realizzazione di abitazioni private, che sono ancora oggi uno dei simboli del Regno Unito.

E per quanto riguarda l’arredamento? Lo stile Tudor si rifà principalmente ad un minimalismo che non ammette frivolezze, puntando su linee armoniche e su un’assenza di quei dettagli che potrebbero far pensare ad un’ostentazione. Come tendenza di interior design, si basa dunque su un’eleganza e una raffinatezza che non sfocia mai nell’eccesso, ma riuscendo al tempo stesso a dare una sensazione di maestosità e regalità. È possibile ricreare un ambiente in stile Tudor in casa propria, vediamo da che parte iniziare.

Stile Tudor: i materiali perfetti

Per arredare casa in stile Tudor, l’ideale sarebbe poter contare su spazi grandi e accoglienti, che offrano un senso di calore. Se avete stanze piccine, l’unico modo per valorizzarle consiste nel non sovraccaricare l’ambiente con gli arredi: pochi mobili ben posizionati, colori neutri e tanto legno sono la soluzione perfetta. Ed eccoci dunque ai materiali migliori per chi vuole scegliere questo tipo di tendenza di interior design. Il primo è assolutamente il legno, che deve fare da padrone in casa: nelle tonalità più scure regala drammaticità ad ogni stanza, mentre in quelle più chiare allarga gli ambienti e li rende più luminosi.

Se il legno è l’elemento principale, che non deve mancare mai, trovano poi spazio diversi altri materiali “secondari”, che se dosati nel modo giusto valorizzano una casa in stile Tudor. Spicca tra tutti il marmo, che in quanto ad eleganza non ha rivali: è l’ideale per il piano di lavoro in cucina, per il piano di appoggio del lavabo in bagno e anche per il tavolo del soggiorno. Ottima anche la pietra lavorata, che si presta moltissimo per la realizzazione di dettagli e per incorniciare un immancabile camino – uno dei pezzi forte di questo tipo di arredamento. Infine, vanno bene anche le piastrelle e i mattoni a vista, purché non si esageri.

Idee per arredare casa in stile Tudor

Adesso vediamo qualche spunto per arredare la vostra casa in stile Tudor, passando per ogni ambiente. Iniziamo dalla cucina, che un tempo era senza dubbio l’anima di ogni casa: generosa nelle dimensioni, deve essere luminosa e sfruttata al meglio per non sprecare neanche un centimetro di spazio. Scegliete mobili solidi in legno scuro o bianco (a seconda dell’ampiezza della stanza e della sua luce naturale), sviluppando la cucina su tre pareti: per non soffocare troppo l’ambiente, giocate eventualmente con i pensili e lasciate spazi liberi da riempire con mensole e vani a giorno.

Il piano di lavoro è rigorosamente in marmo chiaro, che incorpora un grande lavandino incassato in ceramica. Non può mancare, se lo spazio lo permette, una bella isola in legno con il lato a vista impreziosito da nicchie e con un paio di sgabelli per arredare. La sala da pranzo deve avere un solo protagonista: il tavolo. Anch’esso di dimensioni generose, può essere interamente in legno o con un piano in marmo che rende l’ambiente ancora più elegante. Per le sedie, si può spaziare ancora una volta da quelle in legno o scegliere delle poltroncine imbottite e rivestite con tessuto damascato. Ottima, infine, una madia scura da poggiare alla parete, dove ci si può sbizzarrire con qualche carta da parati o semplicemente con tinte neutre.

Il soggiorno è l’altro ambiente importante della casa, e non dobbiamo sottovalutarlo. In questo caso, l’occhio deve cadere subito sui due elementi principali: il divano e il camino. Per quanto riguarda il divano, sono ottimi i modelli in tessuto chiaro o, per dare un tocco di colore e personalità in più, nelle tonalità più scure del rosso. Abbinate delle poltrone in stile diverso, con lo schienale alto e in pelle, per fornire un po’ di contrasto, e un tavolino in legno scuro, sotto il quale far troneggiare uno splendido tappeto chiaro. Il camino può essere rivestito in pietra naturale, con forme squadrate e ricchi intarsi, o anch’esso in legno scuro. Infine, optate per tendaggi pesanti alle finestre, prediligendo però colori tenui.

Il perfetto ingresso in stile Tudor? È molto semplice e impreziosito da carta da parati a fantasia, con una consolle in legno, un grande specchio e degli appendiabiti scuri da parete. In bagno, i colori sono più chiari: le piastrelle bianche, grigie o beige attenuano il legno scuro del mobile, sul quale poggia un piano in marmo e un lavabo in porcellana. Se avete spazio, optate per una vasca da bagno freestanding con i piedini, che ha un fascino retrò impareggiabile. Infine, decorate con i tessili scegliendo una morbida spugna ricamata.

Manca soltanto la camera: qui padroneggia un imponente letto in legno scuro, appoggiato contro una parete di mattoncini a vista. Ai piedi del letto, un grande tappeto chiaro che richiama le altre pareti libere, anch’esse verniciate con tinte neutre. Create un angolino relax con un paio di poltrone imbottite e un tavolinetto dove sorseggiare una buona tazza di tè, in perfetto stile inglese. E utilizzate tessuti pesanti, dai colori scuri come il bordeaux, per impreziosire il vostro letto, magari in abbinamento a cuscini più chiari con frange.