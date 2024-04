Addio notti insonni. La macchina per il rumore bianco è un best seller che fa miracoli

Perfetta per grandi e piccini, la macchina per il rumore bianco aiuta a rilassarsi e a prendere sonno facilmente: ecco quale acquistare

Molte persone soffrono d’insonnia o fanno fatica a prendere sonno, sia in casa che quando si trovano in un posto sconosciuto. Questo problema affligge anche tantissimi neonati e bambini, che non riescono a rilassarsi e piangono a lungo senza riuscire ad addormentarsi. La soluzione potrebbe essere semplicissima: la macchina per il rumore bianco. Questo piccolo strumento portatile ti aiuterà a sciogliere le tensioni e a scaricare la mente, scivolando facilmente nel sonno. Ed è perfetta anche per i più piccini! Scopriamo come funziona e quale scegliere.

Le migliori macchine per il rumore bianco

La macchina per il rumore bianco di Dreamegg è la scelta di Amazon, recensita con più di 1.800 valutazioni estremamente positive: è un piccolo dispositivo portatile che funge anche da lucina notturna e da carillon, dunque è lo strumento ideale per ogni genitore. È possibile scegliere tra 11 suoni rilassanti, alcuni dei quali sono molto amati dai più piccini (come l’aspirapolvere e il phon). La lucina è inoltre regolabile in intensità, per favorire mamme e papà durante il cambio notturno.

Se cerchi un prodotto più sofisticato, la macchina per il rumore bianco di Momcozy è perfetta: un po’ più grande di dimensione, riproduce ben 34 suoni ad alta fedeltà ed è dotata di una lampada LED dai colori morbidi e regolabili, con 7 tipi di luci diverse. È dunque un’ottima lampada da comodino, in grado di aiutarti nel sonno o nello studio. Può persino essere controllata a distanza tramite l’app disponibile su smartphone.

Compatta e facile da utilizzare, la macchina per il rumore bianco di Renpho è dotata di 34 suoni naturali per rilassare mente e corpo, oltre ad alcune ninne nanne per i più piccini. Una delle sue funzioni più utili è la possibilità di impostare il timer per 30, 60 o 90 minuti, in modo che si spenga automaticamente quando ormai avrai preso sonno. È dotata anche di un jack per cuffie, così da poterla usare in ambienti comuni come l’aereo o il treno.

La macchina per i rumori bianchi di Fansben è davvero piccina e riproduce 13 suoni rilassanti, progettati per coprire il caos circostante. Pesa pochissimo e può essere trasportata ovunque, anche in borsa o in tasca. È dotata di funzione timer e ha una memoria che registra le ultime impostazioni. È possibile usarla anche con le cuffie.

Macchina per il rumore bianco, come funziona

La macchina per il rumore bianco non è altro che un piccolo strumento in grado di generare un suono molto particolare, che al primo ascolto può risultare persino fastidioso. Il rumore bianco può essere una specie di gracchiare stridulo, o semplicemente la registrazione di alcuni dei più rilassanti suoni della natura, come le onde del mare o la pioggia che scroscia tra le foglie di un bosco. In ogni caso, dopo qualche minuto di ascolto il risultato è generalmente lo stesso: una sensazione di relax che pervade il corpo e consente finalmente di lasciarsi andare al sonno.

È dunque molto facile capire come funziona: basta accendere la macchina poco prima di andare a letto e spegnere la luce, ovviamente ad un volume non troppo alto. Il rumore bianco è in grado di “cancellare” qualsiasi altro suono, quindi è l’ideale per chi vive in posti caotici e non riesce ad addormentarsi. Inoltre può alleviare i disturbi del sonno e problemi all’udito come gli acufeni. È perfetto anche per tranquillizzare i neonati e i bambini, che spesso non riescono a prendere sonno per via del troppo rumore circostante (soprattutto durante la giornata).

